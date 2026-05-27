Duško Tošić je ponovo u centru pažnje, ali ovoga puta razlog nisu sportski ni poslovni poduhvati, već ljubavni život.

U javnosti je odjeknula vest da je nekadašnji fudbaler u ljubavnoj vezi, što je on i potvrdio. Otkriven je i identitet njegove nove izabranice. U pitanju je javnosti nepoznata Nora, koja je razvedena i ima dvoje dece.

Njih dvoje se, kako saznajemo, poznaju pet godina. Upoznali su se dok je ona još bila braku, a u vezi su pet meseci i od tada se svuda pojavljuju zajedno.

Sad se sve zna

Njihova ljubav, kako tvrde upućeni, zasad funkcioniše bez većih turbulencija. Ipak, oboje se trude da svoju vezu drže daleko od očiju javnosti, ali i pored toga informacije o novoj ljubavi nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Srbije počele su da isplivavaju.

Interesantno je i to da postoje dve verzije priče o njihovom prvom susretu. Prema jednoj, Duško i Nora upoznali su se preko društvenih mreža, gde su najpre započeli komunikaciju, nakon čega su počeli i privatno da se viđaju. Druga verzija, koja kruži među njihovim prijateljima, govori da je sudbonosni susret zapravo bio u jednom restoranu na Dorćolu kod zajedničkog prijatelja.

Osvaja najlepše žene

- Njih dvoje su se godinama sretali i družili preko zajedničkih prijatelja. Hemija je postojala odranije, ali niko nije očekivao da će uploviti u vezu. U poslednje vreme su nerazdvojni i deluju veoma srećno. Nora je mlađa od njega deset godina, tokom studiranja živela je u inostranstvu - kaže izvor blizak paru.

Upravo taj lokal kasnije je imao posebno mesto u Duškovom životu, budući da je, prema navodima ljudi iz njegovog okruženja, s tim prijateljem kasnije ušao i u poslovnu saradnju i otvorio restoran. Zbog toga mnogi smatraju da je baš to mesto bilo presudno za početak njegove nove ljubavne priče.

Priznao sve

Duško se kratko oglasio za Direktno.rs i potvrdio informacije da je srećan u ljubavi, ali nije želeo da otkriva detalje o svom odnosu s Norom.

- Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam - izjavio je kratko bivši fudbaler.

Nakon turbulentnog perioda i brojnih medijskih napisa koji su pratili njegov privatni život posle razvoda od Jelene, čini se da je Duško pronašao mir i stabilnost jer je Nora prva devojka s kojom se pojavio u javnosti posle završetka braka. Oni koji ga viđaju poslednjih meseci kažu da nikad nije delovao opuštenije i zadovoljnije.

Da li će njihova ljubav opstati, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - gde su Duško Toćić i žene, tu je uvek turbulentno.