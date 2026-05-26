Slušaj vest

PevačicaMaja Šuput nedavno je otvoreno govorila o svojim ličnim i poslovnim odlukama, a posebno se osvrnula na temu nastupa i cena na svadbenim veseljima, o kojima inače retko priča u javnosti.

Pre tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama, a kao glavni razlog navela je ekstremnu iscrpljenost usled dugogodišnjeg, intenzivnog tempa rada.

Komentarišući nagađanja o tome koliko košta njen angažman na proslavama, Maja Šuput je jasno stavila do znanja da njeni nastupi vrede mnogo.

Mnogo košta

- Ljudi pišu svašta. Sve što napišu je premalo. Košta više nego što piše. Međutim, povukla sam crtu u poslednje tri godine. Više ne pevam na svadbama.

1/6 Vidi galeriju Maja Šuput Foto: Printscreen, Instagram, Preent

Nakon pune dve i po decenije rada po celu noć, Maja sada u ovakvim proslavama uživa isključivo iz drugog ugla.

- Sada pevam na svadbama samo kao gost. Poslednje tri godine to ne znaju samo ljudi koji se ne žene. Iz jednostavnog razloga što sam 25 godina to radila od osam do pet ujutru, a onda je došao trenutak kada sam pukla i rekla, e, dosta je bilo.

Nakon što je godinama uveseljavala goste do ranih jutarnjih časova, Šuputova je donela odluku da stavi tačku na taj deo karijere, čime je šokirala javnost svojim priznanjem, piše Blic.

Raskid s 19 godina mlađim

Podsetimo, Maja je nakon razvoda uplovila u vezu sa 19 godina mlađim dečkom Šimetom Elezom, ali ni ta veza nije potrajala. Nedavno je otkriveno da su raskinuli.

1/5 Vidi galeriju Maja Šuput s novim dečkom Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Iako su obožavali da putuju zajedno, par je odlučio da se raziđe, a Maja Šuput o konkretnim razlozima raskida nije želela da detaljiše. Ipak, u svom prepoznatljivom, šaljivom stilu, potvrdila je da je ljubavi došao kraj.