Marko Janjušević Janjuš odlučio je da razbije monotoniju u Beloj kući, pa je svojim cimerima priredio nesvakidašnju šalu koju će dugo pamtiti. Naime, Janjuš je uzeo svoju dobro poznatu gumenu zmiju i osmislio pravi mali performans, predstavljajući je kao da je reč o pravoj opasnoj životinji koju je navodno upravo uhvatio u dvorištu.

Sa ozbiljnim izrazom lica ušao je među ukućane, držeći zmiju u rukama, dok su takmičari u prvi mah ostali potpuno zatečeni.

Pojedine učesnice počele su da vrište i beže na sve strane, dok su neki od cimera pokušavali da shvate šta se zapravo događa. U jednom trenutku nastao je potpuni haos, a scena je izazvala salve smeha kod gledalaca.

Kada su ukućani konačno shvatili da je u pitanju samo gumena igračka, usledilo je veliko olakšanje, ali i još veći smeh. Takmičari su priznali da ih je Janjuš nasamario, dok su pojedini komentarisali da ovakve situacije i te kako podignu atmosferu u kući i razbiju svakodnevnu tenziju.

Gledaoci pali od smeha

Janjuš je, vidno zadovoljan reakcijom cimera, nastavio da se šali i dobacuje ukućanima, dok su se mnogi složili da je ovo jedna od smešnijih scena u poslednjih nekoliko dana.

Na društvenim mrežama odmah su krenuli komentari gledalaca koji su pisali da je “Janjuš ponovo pokazao zašto važi za jednog od najzabavnijih učesnika”.

