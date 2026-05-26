Pevačica Maja Šuput (46), jedna od najbogatijih pevačica sa balkanske scene nedavno je otvoreno govorila o svojim ličnim i poslovnim odlukama, a posebno se osvrnula na temu nastupa i cena na svadbenim veseljima, o kojima inače retko priča u javnosti.

Pre tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama, a kao glavni razlog navela je ekstremnu iscrpljenost usled dugogodišnjeg, intenzivnog tempa rada.

Komentarišući nagađanja o tome koliko košta njen angažman na proslavama, Maja Šuput je jasno stavila do znanja da njeni nastupi vrede mnogo.

Dve firme joj zaradile 92 miliona za godinu

Hrvatska pevačica Maja Šuput imala je izrazito uspešnu 2022. godinu, jer su joj dve firme čija je vlasnica donele ogromnu milionsku zaradu.

Njene dve firme ukupno su ostvarile 5,9 miliona kuna prometa, odnosno više od 92 miliona dinara. Maja Šuput Tatarinov vlasnica je i direktorka firme "Morska diva".

Ukupni prihodi njene firme u 2022. godini iznosili su 518.312 evra, a poslovni subjekt ostvario je neto dobit od 241.969 evra, odnosno malo više od 28 miliona dinara, prenosi "Index.hr".

Firma "Morska diva" ima jednog zaposlenog, a Maja preko te firme vodi svoju muzičku karijeru.

Njena druga firma "Majushka" koja se bavi prodajom njene kozmetičke linije, u kojoj je suvlasnica sa suprugom Nenadom Tatarinovim, prošle godine je ostvarila više milionski promet (oko 275.000 eura), a firma je ostvarila dobit od 30 hiljada evra.

Razvela se od biznismena

Maja Šuput nedavno se razvela od supruga Nenada Tatarinova sa kojim je dobila sina, o čemu je javnost danima brujala.

Pevačica je jednom prilikom govorila o detaljima iz svog privatnog života otkrila i kakva je u kada se kamere uglase.

- Ne bih naravno htela nikoga uvrediti, ali kada idem do prodavnice, neprepoznatljiva sam i pitaju me: "Hoćete li i ove boce?" - našalila se i otkrila šta joj suprug govori:

- Privatno se ni ne češljam. Moj muž je rekao da kod kuće izgledam kao opanak, častimo se kod kuće i moramo se smejati, ali je zato ponosan kako izgledam uveče - po danu folklor, po noći Dior - rekla je Maja.