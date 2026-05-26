Pevač Nenad Jovanović i njegova supruga Dragana krstili su juče svog sina. Ovaj poseban i veoma emotivan trenutak za njihovu porodicu upriličen manastiru Tumane.

Ceremonija je obavljena u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti, a prisustvovali su samo kumovi i najbliži članovi porodice. Izbor mesta za krštenje nije bio slučajan. Naime, Nenad je imao izrazitu želju da svog naslednika krsti upravo u manastiru Tumane, s obzirom na to da tu počivaju mošti Svetog Zosima i Svetog Jakova.

Sam događaj je protekao u duhovnoj atmosferi ispunjenoj mirom, ljubavlju i velikom radošću.

Prvi dečko Milice Todorović

Milica Todorović, osetila je prvi put ljubav kraj partnera i kolege Nenada Jovanovića. Pevačica i pevač nekoliko godina bili su u vezi, a kada je ljubav nestala ostali su dobri prijatelji.

Nenad je jednom prilikom govorio o tome.

- Milica i ja smo ostali super odnosima, nekim ljudima bude čudno. Uvek se lepo pozdravimo, ona je super devojka, kvalitetan čovek, talenotvana. U teškim nekim trenucima, pozove ili ja nju. Nema razloga da ne budemo priajtelji - rekao je on.

Nenad Jovanović se danas ne eksponira u medijima i ne planira povratak na estradnu scenu, ali i dalje redovno nastupa na svirkama i veseljima.

Oni koji su imali prilike da ga slušaju, komentarišu da se fizički nije mnogo promenio od perioda kada je nastupao u "Zvezdama Granda", ali da mu je glas danas još jači i zreliji, te da atmosferu na nastupima dovodi do usijanja.

Ima svoju poslastičarnicu

Što se tiče njegovog privatnog života, Nenad je nakon raskida sa Milicom pronašao svoju sreću – oženio se 2014. godine i sa suprugom je dobio sina. Pored pevanja, otvorio je svoju poslastičarnicu u Beogradu.

- Planirali smo to dugi niz godina, pošto njeni imaju proizvodnju u Čačku već 25 godina. Hteli smo da prodajemo te lepe kolačiće. Sigurno da je ova situacija, gde je smanjen obim posla i mog i njenog, uticalo da se to desi baš sada. Zadovoljni smo - rekao je Nenad za Grand pre dve godine.

