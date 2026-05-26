Slušaj vest

Saša Tkalčević (54), pobednik prve sezone "Velikog brata" u Hrvatskoj i ujedno prvi pobednik rijaliti programa na Balkanu, odlučio je da nakon devet godina ponovo spakuje kofere i napusti dosadašnji dom. Iako je u javnosti ostao upamćen po tome što je nagradu od 100.000 evra potrošio za gotovo jedan dan, on se odavno ne opterećuje tom epizodom i živi povučenim porodičnim životom.

Nakon što se 2017. godine iselio iz Hrvatske i sa porodicom skrasio u Štokholmu, bivši rijaliti učesnik je sada odlučio da gradsku vrevu zameni za šumu, jezero i mir. O razlozima svog preseljenja u Skandinaviju i realnosti tamošnjeg života, Tkalčević je otvoreno govorio.

„Ako izostavimo bajke, mi u Švedskoj isto radimo, mučimo se i borimo, plaćamo račune, kao i u Hrvatskoj. Žao mi je ljudi koji ovde dođu zbog novca, zbog štednje. Oni žive između posla i kuće, ništa nisu videli i iskusili, ne znaju šta se događa dve ulice dalje i onda jedva čekaju godišnji odmor da u Hrvatskoj mogu pokazati kako su uspeli. Ja sam u Švedsku došao zbog drugačijeg života”.

Foto: Printscreen

"Kupili smo kuću blizu jezera"

Njegova nova adresa biće znatno udaljenija od glavnog grada Švedske, a akcenat je na komforu za njegove naslednike koje vaspitava na čak tri jezika. O novoj lokaciji i porodičnoj dinamici, Saša kaže:

„U grad Karlskogu, oko 250 kilometara zapadno od Štokholma prema Norveškoj. Kupili smo tamo kuću blizu jezera. Supruga Mirela je već dobila posao u tamošnjoj bolnici koja je vrlo blizu naše kuće. Želim da moja deca, 15-godišnji Dorian, pet godina mlađi Neo i 8-godišnji Oskar žive dobro i udobno, da stanuju u svojoj kuću, da imaju svoje dvorište. S nama je donedavno živio i Dominik, Mirelin najstariji sin”.

„Imam firmu za veleprodaju papira. Sarađujem s jednom fabrikom u Bjelovaru, imam vrlo povoljne cene i posao ide dobro. To mi je omogućilo da radim od kuće i živim gde god želim. A tetoviranjem se bavim toliko da mi ne postane obaveza”

Index.hr

Pogledajte dodatni snimak: