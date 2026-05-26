Folk pevačica Zlata Petrović još kao maloletna je bila u ugovorenom braku, a tada je zatrudnela ali odlučila da prekine trudnoću.

Zlata je bila primorena da se sa 16 godina uda za čoveka kojeg nije volela, pa tako nije želela u tom periodu da se ostvari kao majka.

Zlata Petrović o bolnoj temi

Pevačica je rešila da prekine trudnoću u četvrtom mesecu, što je bilo veoma rizično. Ona je jednom prilikom govorila o ovoj temi.

- Verovatno da je to tako moralo i trebalo. Ja sam tada imala samo 16 i po godina, tada su moji roditelji razmišljali za mene. Neko drugi je donosio odluke o meni. Naravno, ja kao dete sa 16 i po godina tada sam mislila da je to moj najveći teret kojeg ja treba da se otarasim. To je najveći greh, to je faktički ubijanje, ti ubijaš dete. Ja sam tada bila u četvrtom mesecu trudnoće i niko od doktora to nije hteo da uradi. Ja da sam se pitala, ne bih se ni udala, rekla bih da neću, ali eto možda je tako trebalo. Ima mnogo žena koje su izgubile dete ili uradile abortus i posle nisu mogle da ostanu u drugom stanju. Na sreću, ja sam rodila decu, nakon tog abortusa. Hvala Bogu, pa je tako - pričala je ona.

Zlata je tad otkrila i da je nakon zahvata otišla na tezgu.

- Ja sam istog trenutka kada mi je abortus uradio čovek, kojeg ja nisam ni poznavala, ja sam došla autobusom u kafanu u kojoj sam pevala. Krenula sam odmah posle abortusa, stigla u kafanu, presvukla se i nikad neću zaboraviti to. Bila sam u zelenoj haljini, i meni je u jednom trenutku počelo mleko da se sliva niz grudi. Ipak to je bio četvrti mesec trudnoće. Zelena haljina i dve linije od mleka, sve se videlo, to nikada neću da zaboravim. Kad vraćam film, grize me savest, pitam se: Što nije trebalo da bude drugačije?''. Šta da se radi, sve je to život. Meni se i sada desi kad vidim bubu, pa neko hoće da je ubije, ja je bacim kroz prozor, pa neka živi, i to je živo biće - rekla je pevačica i otkrila da li se nakon toliko godina pokajala zbog ove odluke.

Bila u vezama sa oženjenim muškarcima

Zlata Petrović je možda čak i jedina pevačica koja je javno priznala da je bez problema bila u odnosu sa oženjenim muškarcima.

Nedavno je na društvenim mrežama postao viralan deo Zlatinog intervjua u kojem jasno ističe da iako je bila sa oženjenim muškarcima, ona nikada nije dozvolila da njihov brak dođe do razvoda. Vešta je bila u prikrivanju tih odnosa, tako da nijedna žena nije saznala za aferu svog muža. Zlata takođe kroz svoje intervjue ističe da je sa muškarcima bila isključivo iz zadovoljstva, nikada iz interesa.

O tome koliko je Zlata bila fatalna po muškarce često su govorili njeni bivši muževi Peja i Hasan Dudić, a da je ostavila neizbrisiv trag i u srcima onih koji su imali već uveliko porodice i supruge dok su se viđali tajno s njom, bilo je jasno kada je u jednom intervju progovorio Mirko Kodić.

Poznati harmonikaš je istakao da je u zenitu svoje mladosti i karijere često bio okružen pevačicama i da nije mogao da odoli, a jedna od onih s kojom se, kako kaže, tajno viđao dok je bio u braku bila je i Zlata Petrović.

Kodić je u svojoj izjavi o aferi koju je imao sa Zlatom istakao da je ona poznata i kao pravi laf, da mu se često našla u najtežim trenucima i kao prijatelj i da je to ono što najviše ceni kod nje.