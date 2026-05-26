Pevač Isak Šabanović organizovao je promociju nove pesme pod nazivom "Moglo je biti gore", a ujedno je iskoristio priliku da najavi svoj prvi solistički koncert u karijeri koji je zakazan 5. decembra u MTS dvorani.

Kako je prve velike muzičke korake napravio u jednom takmičenju u Beogradu, gde se proslavio tokom samo pet minuta na sceni, roker je poželeo da upravo u srpskoj prestonici priredi spektakl kojim će započeti novo poglavlje svog budućeg rada.

Isak se obratio javnosti

Tim povodom Isak je okupio i svoje kolege, među kojima su bili Mahir Mulajić i Žarko Madžić, koji su mu podrška u svakim trenucima.

U svom opuštenom stilu, roker se obratio medijima:

Hvala svima koji me prate od mog pojavljivanja u takmičenju. Iako sam imao tremu na samom snimanju spota i radu na pesmi u studiju, na kraju je sve ispalo kako smo cela ekipa i ja zamislili jer na kraju, ipak, možemo da kažemo i kako glasi sam naziv pesme "Moglo je biti gore".

Ova pesma je ujedno i početak mog novog poglavlja u karijeri koji ću otvoriti 5.decembra upravo na ovom mestu mojim prvim solističkim koncertom. Dođite, biće nam dobro i veselo - rekao je Isak.

Šabanović ima gotov album, a pesme će izlaziti na mesečnom nivou.