Poznato je da Miki Dudić ne podržava vezu svog brata Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, a njegov stav već neko vreme privlači veliku pažnju cimera.

Mnogi ukućani primetili su da Miki veoma otvoreno govori o njihovom odnosu i da ne krije svoje mišljenje kada je reč o Eni i njenom ponašanju prema njegovom bratu. Upravo zbog toga, tokom jedne od rasprava za crnim stolom, Murat je odlučio da mu postavi direktno pitanje koje je zanimalo i ostale učesnike.

Cimeri razotkrio Dudića

- Da li misliš to što misliš o Eni zato što si dobar sa Filipom a ona je bila sa Filipom, da se ona zbog toga naljutila jer si dobar sa Filipom i Aneli - pitao je Murat.

Nakon kratke pauze, Miki Dudić je mirno odgovorio i objasnio da njegovo mišljenje o Eni nema nikakve veze sa njegovim prijateljskim odnosima sa Filipom i Aneli, već isključivo sa onim što je video u njenom odnosu sa njegovim bratom. Istakao je da je sve što govori njegovo iskreno mišljenje, bez skrivanja i ulepšavanja, čak i ako nekome zvuči previše surovo.

- Ne mislim da je zbog toga, to što sam dobar sa Filipom i Aneli nema veze sa Enom. Ja sam o njoj izneo to zbog odnosa sa mojim bratom, to je moje iskreno do koske mišljenje, iako je surovije. Moje mišljenje se formiralo zbog njenog vređanja, pa sam mu ukazao, a ispostaviće se kao moja greška ako se oni slažu, ja im želim sreću, videćemo kako bude subina - rekao je Dudić.

Njegove reči izazvale su veliku pažnju među učesnicima, koji su pažljivo pratili svaki detalj razgovora. Dok jedni smatraju da Miki samo želi da zaštiti svog brata, drugi veruju da je previše strog prema Eni i da bi trebalo da im pruži šansu da sami izgrade svoj odnos bez dodatnog pritiska sa strane. Ipak, Dudić je jasno stavio do znanja da nema lošu nameru, već da govori isključivo iz ugla nekoga ko brine za porodicu i ko ne želi da njegov brat bude povređen.

Ena progovorila o Mikiju

- Svako ima pravo da kaže šta misli, ali ja biram da mislim pre nego što kažem. Naš odnos ne može niko da obesmisli, jer ga živimo mi, a ne komentari sa strane. Neću ulaziti u rasprave, mir mi je važniji od dokazivanja. Ko razume- razume. Svako dalje nastavljanje teme shvatiću kao potrebu za pažnjom… Kad se neko od moje porodice na bilo koji način oglasi tada mogu da komentarišem, do tad sam svoje rekla.