Pevačica Marijana Katić sve više skreće pažnju na sebe, a nakon kavera za pesmu „Tugo mojih dana“ stigla joj je i velika podrška od regionalne zvezde Dragana Mirković, koja joj je dala vetar u leđa i dodatni motiv za dalje. Poznato je koliko podrška velikih muzičkih imena znači mladim izvođačima, a Marijani je upravo to donelo dodatno samopouzdanje i potvrdu da se nalazi na pravom putu. Publika je njen kaver odlično prihvatila, a komentari na društvenim mrežama pokazali su da sve više ljudi prati njen rad i veruje da je pred njom ozbiljna karijera.

Marijana važi za veoma angažovanu i vrednu pevačicu, a kada ne nastupa mir pronalazi na Kosmaju, gde je njena porodica od nule izgradila raskošnu kuću. Upravo tamo puni baterije i pronalazi inspiraciju za nove projekte, daleko od gradske gužve i svakodnevnog tempa estradnog života. Kada nisu u Parizu, slobodno vreme provode upravo na Kosmaju, mir i porodična atmosfera, kako ističu njeni bliski ljudi, imaju veliki uticaj na njenu energiju i pozitivno raspoloženje koje prenosi i na publiku.

Nakon kratkog reseta, pevačica se vratila svakodnevnim obavezama i već snimila novu pesmu, koju potpisuje Saško Nikolić. Poznato je da iza njegovog imena stoje brojni hitovi, pa mnogi veruju da ni ovoga puta nema greške. Kako se priča među njenim saradnicima, nova numera doneće drugačiji zvuk i emociju po kojoj će se Marijana dodatno izdvojiti na sceni. U planu je i ekranizacija pesme, a pevačica navodno već uveliko priprema spot i promociju koja bi trebalo da iznenadi publiku.

Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

Uz podršku velikih imena, mnogo rada i jasnu energiju koju publika prepoznaje, Marijana Katić polako, ali sigurno gradi svoje mesto na estradnoj sceni. Iako je na početku karijere, mnogi smatraju da poseduje harizmu, emociju i upornost koje su neophodne za dugotrajan uspeh. Sudeći po reakcijama publike, ali i sve većem interesovanju medija za njen rad, pred Marijanom je period velikih poslovnih izazova, ali i prilika da pokaže koliko zaista može.

