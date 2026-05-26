Slušaj vest

Starleta i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić imala je težak period kada se zbog emotivnog nezadovoljstva prejedala zbog čega se ugojila preko 20 kilograma. Ona je tokom učešća u rijalitiju trpela javne uvrede od svog oca Karađorđa koji ju je zvao "mečka Božana".

Aleksandra se potom bacila na treninge i redukovala ishranu u čemu joj je pomogla majka koja je profesionalni sportista. Ona je nedavno otkrila kako je odlučila da promeni životne navike.

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić podelila je na svom Instagram profilu novu fotografiju na kojoj pozira u društvu svog supruga Predraga Pece Raspopovića Foto: Printscreen

- I ako sam ceo svoj život bila mršavica, nažalost kao i većina ljudi u svom životu sam upala u jednu fazu u kojoj sam se za manje od šest meseci ugojila preko 20 kilograma (sa 62,63 do čak 90). Bila sam tužna i nesrećna i utehu sam pronašla u hrani. U tim momentima hrana me je smirivala, ali sam istovremeno upadala u još veću depresiju jer u tim momentima, sem što sam bila nezadovoljna svojim životom, postala sam nezadovoljna i svojim izgledom i to je počelo da utiče na moje mentalno i fizičko zdravlje - napisala je Aleksandra tada.

- Na putu mog razdora i propadanja spasla me je mama! Napravila je jelovnik od namirnica koje volim. Pošto obožavam slatkiše, nije ih izbacila iz ishrane, ali sam smela da jedem samo proteinske čokoladice. I gazirana pića sam smela da pijem, ali samo bez šećera. Na meniju su mi bila kuvana jaja, dimljene pileće grudi, viršle, kukuruzne galete, ali i povrće u neograničenim količinama. Salatu sam jela i uz ručak i uz večeru rekla je ona tada.

Nakon svega uspela je da svoju liniju dovede do savršenstva, a sada je novom objavom iz teretane ponovo privukla veliku pažnju svojih pratilaca. Pozirala je u sportskom topiću i uskim tigrastim helankama, ističući izvajanu figuru, ravan stomak i vidljivo definisane trbušnjake, čime je pokazala koliko vodi računa o svom izgledu i treninzima.

Starleta i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić imala je težak period kada se zbog emotivnog nezadovoljstva prejedala zbog čega se ugojila preko 20 kilograma Foto: Printscreen

Fotografija je za kratko vreme izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a komplimenti na račun njenog izgleda samo su se nizali.

Leto samo što nije - napisala je Aleksandra u opisu objave.

Aleksandra se spremala za ulazak u Elitu 9

Podsetimo, Aleksandra je nedavno otkrila kako teku pripreme za “Elitu“, iako se još uvek nije zvanično uselila u rijaliti.

- Ta priča da je on bio sa Stanijom je trula priča, ali nije okej što ona to nije demantovala ranije. Što se tiče ulaska u rijaliti, pripremam se fizički za ulazak i ne mogu da se poredim sa njima ni fizički, ni emotivno, ni psihološki, ni intelektualno i idem sve da postavim gde im je mesto. Želim da ljudi znaju istinu i najgore od svega što se ja predstavljam kao neko ko prašta prevare raspalih starleta i da me one ponižavaju, a u stvari mnogo više vredim od njih i mnogo sam bolja od njih i to ćete tek imati priliku da gledate – otkrila je ona.

Ne propustiteRijalitiOTVORENO PISMO ALEKSANDRE SUBOTIĆ RUŠI MREŽE Nakon Asminovog izlaganja nikad jače udarila na Staniju: Moj muž te je hranio, sa mnom rat ne možeš da dobiješ
Stanija Dobrojević Aleksandra Subotić
Stars"KLEČEĆI JE ZAVRŠILA FAKULTET" Ljuba žestoko o Staniji i najstarijem zanatu! Ova žena joj saveznica u ratu protiv starlete! Biće haos kad Aleksandra uđe u Elitu
LJuba Pantović Stanija Dobrojević.jpg
Rijaliti"NEK PITA MUŽA ŠTA JE RADIO SA STANIJOM U KINI" Maja Marinković udarila na Subotićku, pa nahvalila Pecu Raspopovića: Prema meni je bio gospodin...
7777.jpg
StarsSTARLETA ŽIVI U LUKS VILI SA BAZENOM, A PRODAJE FEJK STVARI?! Aleksandra Subotić sve priznala: Mnogi bi pomislili da je originial...
Screenshot 2026-04-19 215622.jpg

26:27
STARS EP 598 23.05.2026. Izvor: kurir televizija