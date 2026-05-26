Slušaj vest

Starleta i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić imala je težak period kada se zbog emotivnog nezadovoljstva prejedala zbog čega se ugojila preko 20 kilograma. Ona je tokom učešća u rijalitiju trpela javne uvrede od svog oca Karađorđa koji ju je zvao "mečka Božana".

Aleksandra se potom bacila na treninge i redukovala ishranu u čemu joj je pomogla majka koja je profesionalni sportista. Ona je nedavno otkrila kako je odlučila da promeni životne navike.

1/4 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić podelila je na svom Instagram profilu novu fotografiju na kojoj pozira u društvu svog supruga Predraga Pece Raspopovića Foto: Printscreen

- I ako sam ceo svoj život bila mršavica, nažalost kao i većina ljudi u svom životu sam upala u jednu fazu u kojoj sam se za manje od šest meseci ugojila preko 20 kilograma (sa 62,63 do čak 90). Bila sam tužna i nesrećna i utehu sam pronašla u hrani. U tim momentima hrana me je smirivala, ali sam istovremeno upadala u još veću depresiju jer u tim momentima, sem što sam bila nezadovoljna svojim životom, postala sam nezadovoljna i svojim izgledom i to je počelo da utiče na moje mentalno i fizičko zdravlje - napisala je Aleksandra tada.

- Na putu mog razdora i propadanja spasla me je mama! Napravila je jelovnik od namirnica koje volim. Pošto obožavam slatkiše, nije ih izbacila iz ishrane, ali sam smela da jedem samo proteinske čokoladice. I gazirana pića sam smela da pijem, ali samo bez šećera. Na meniju su mi bila kuvana jaja, dimljene pileće grudi, viršle, kukuruzne galete, ali i povrće u neograničenim količinama. Salatu sam jela i uz ručak i uz večeru rekla je ona tada.

Nakon svega uspela je da svoju liniju dovede do savršenstva, a sada je novom objavom iz teretane ponovo privukla veliku pažnju svojih pratilaca. Pozirala je u sportskom topiću i uskim tigrastim helankama, ističući izvajanu figuru, ravan stomak i vidljivo definisane trbušnjake, čime je pokazala koliko vodi računa o svom izgledu i treninzima.

1/4 Vidi galeriju Starleta i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić imala je težak period kada se zbog emotivnog nezadovoljstva prejedala zbog čega se ugojila preko 20 kilograma Foto: Printscreen

Fotografija je za kratko vreme izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a komplimenti na račun njenog izgleda samo su se nizali.

Leto samo što nije - napisala je Aleksandra u opisu objave.

Aleksandra se spremala za ulazak u Elitu 9

Podsetimo, Aleksandra je nedavno otkrila kako teku pripreme za “Elitu“, iako se još uvek nije zvanično uselila u rijaliti.

- Ta priča da je on bio sa Stanijom je trula priča, ali nije okej što ona to nije demantovala ranije. Što se tiče ulaska u rijaliti, pripremam se fizički za ulazak i ne mogu da se poredim sa njima ni fizički, ni emotivno, ni psihološki, ni intelektualno i idem sve da postavim gde im je mesto. Želim da ljudi znaju istinu i najgore od svega što se ja predstavljam kao neko ko prašta prevare raspalih starleta i da me one ponižavaju, a u stvari mnogo više vredim od njih i mnogo sam bolja od njih i to ćete tek imati priliku da gledate – otkrila je ona.