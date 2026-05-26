Tata učesnice "Elite" Dušice Đokić doživeo je šok kada je preko rijalitija saznao skandalozne detalje o prošlosti svoje ćerke, uključujući i navode da je igrala oko šipke u Tetovu. Drama se dodatno produbila i dobila stravične razmere kada je Milena Kačavenda pred višemilionskim auditorijumom iznela niz brutalnih uvreda na račun njegove naslednice, pa se on oglašavao tim povodom, a Milena, po svemu sudeći, neće prestati sa provokacijama.

- Dušica mi skakuće već danima, ustaneš, pričaš o Anđelu 40 minuta, nemoj da me ućutkuješ, ja mogu da pričam šta hoću - rekla je Milena Kačavenda.

- Ja sam ovde ostala dobra samo sa Markom Đedovićem, a bila sam dobra i sa Gastozom, do poslednjih par dana, kad je došlo do njegovog sukoba sa Bebicom, izvređala sam ga najstrašnije. Idem na živce ovim metlama, naučila sam da se ne mešam u određene sukobe, sa Borom sam pričala trideset puta. Mislim da će se opet pomiriti sa Anastasijom, mogu da se pomire j*be mi se. Pričaju da sam izdajica, a mene jedino Đedović nije izdao tri godine. Svi su me ovde obrtali, okretali, mirili se, čuveno skupljanje poena, mene na ulici niko nije zaustavio na ulici i rekao mi da vređam ljude, već su mi rekli da treba još više. Ja na početku ove sezone nisam pružila ruke novim učesnicima. Za mene je jasno da nisam borac na plasman, ne mogu da budem žrtva, mene zanima da sa svojim honorarima izađem, ćutim, pušim, ne diram nikog - kazala je potom u "Eliti".

- Dušica mi j**e mi mrtvu mamu, a ona meni kaže - mene više boli moja živa. Dušice, ti lupetaš, treba da se braniš, ne da se svađaš. Milosava je govorila o tebi. Da nismo saznali da si jahala po šipki, išla bi davno doma - rekla je Milena.

Dušica je šampionk au bodibildingu Foto: Boba Nikolić

Tata Dušice poručio: "Mileni nek sve služi na čast"

Dušičin otac, inače, ne krije koliko mu je cela situacija razorila porodični mir, te je otvorio dušu i iskreno progovorio o bolu sa kojim se suočava.

- Nisam znao ni da je u Beogradu to radila, niti znam da je njena sestra, moja druga ćerka, radila u Tetovu. Ja ne znam o tome ništa. Ne pratim toliko "Elitu", ponekad stignem da pogledam, jer zaspim ranije. Moja supruga možda nešto više zna, bolje je upućena, ali trenutno nije tu - objasnio je on.

- To nije lepo, video sam to. Baš ružno. Nju niko nije ni pomenuo niti psovao, ovo je van svake pameti, da žena onako nekog vređa, a niko joj od nas nije kriv. Niko je od nas nije uvredio. Neka joj služi na čast! Teško nam pada... Kom roditelju to ne bi teško padalo? - izjavio je slomljeni otac za "Pink".

