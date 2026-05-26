Iako svog partnera već duže vreme uspešno krije od očiju javnosti, Kija nije odolela da sa pratiocima podeli poklon koji ju je posebno dirnuo. Naime, ona je pokazala prelepi buket cveća koji joj je stigao, uz emotivnu poruku koja je mnoge raznežila.

Uz fotografiju poklona, Kija je kratko napisala:

„Ali hvala mom budućem suprugu udaljenom 9.600 kilometara.“

Posebnu pažnju privukla je i čestitka koja je stigla uz cveće, a na kojoj je pisalo:

„Srećan rođendan, ljubavi moja. Voli te tvoj budući suprug.“

Verio je na Božić

Podsetimo, Kija Kockar je zaprošena na Božić, i to pred prijateljima dok su razmenjivali poklone.

Pobednica "Zadruge" Kija Kockar nedavno je verena, što je podelila na društvenim mrežama.

- Desilo se na moj omiljeni praznik, na Božić. Kao što znate, svake godine pravim večeru za prijatelje i u trenutku kada smo međusobno razmenjivali poklone, kleknuo je i zaprosio me. Naravno, rekla sam DA! Nije mogao lepši trenutak da izabere. Božić, najdraži prijatelji na okupu, intimna atmosfera. Tačno je znao kakvu prosidbu i kakav prsten želim, zato ga i obožavam - ushićeno je rekla Kija Kockar, čiji je verenički prsten posebno interesantan.