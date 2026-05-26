Legendarni pevač Asim Brkan završio je u bolnici zbog zdravstvenih problema, a vest o njegovom stanju zabrinula je brojne prijatelje, kolege i fanove širom regiona. Ipak, u teškim trenucima nije bio sam – podrška mu svakodnevno stiže sa svih strana, a posebnu pažnju izazvala je poseta velike zvezde narodne muzike Hanka Paldum.

Hanka je došla u bolnicu kako bi posetila Asima i pružila mu podršku tokom oporavka. Emotivni susret dugogodišnjih kolega i prijatelja raznežio je mnoge, a fotografija iz bolničke sobe ubrzo je počela da kruži društvenim mrežama.

Osmeh na licu posle teškog perioda

Na fotografiji se može videti Asim Brkan u dobrom raspoloženju, okružen ljudima koji mu znače, dok Hanka nije skidala osmeh sa lica. Njih dvoje godinama važe za velike prijatelje i umetnike koje publika neizmerno poštuje, pa ne čudi što je upravo njen dolazak izazvao brojne reakcije.

Fanovi su u komentarima masovno poželeli pevaču brz oporavak, ističući da je Asim ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni regiona. Mnogi su pohvalili i gest Hanke Paldum, navodeći da je pokazala koliko ceni prijateljstvo i kolegijalnost.

Podsetimo, vest da je Asim Brkan hospitalizovan odjeknula je u javnosti, a njegove kolege i prijatelji od tada mu šalju poruke podrške. Asmin je imao probleme sa srcem i trenutno se nalazi pod lekarskim nadzorom.

