PevačBoban Rajović predstavio je prvi deo novog albuma “Otpisan”, na kom je radio mesecima, a kako kaže, u ceo projekat uložio je mnogo truda, vremena i novca. Prvi deo albuma donosi četiri nove pesme i četiri spota snimana u čak četiri države – Srbija, Severna Makedonija, Hrvatska i Crna Gora.

– Mnogo verujem u ovaj projekat. Nekoliko meseci trajale su pripreme, rad u studiju Gorana Ratkovića Raleta, kao i sama snimanja spotova i kompletna realizacija. Dva meseca smo radili samo na detaljima oko vizuelnog identiteta, a svima je jasno da ovakav projekat košta dosta, pa se nadam da će se sve brzo i vratiti – rekao je pevač.

Četiri nove pesme potpuno su priča za sebe, kako muzički tako i vizuelno, dok je publika posebno reagovala na spot za pesmu “Etapa”, u kom su prikazane do sada neviđene privatne fotografije njegove porodice. Sama pesma govori o životnoj borbi i jednoj važnoj životnoj etapi kroz koju je pevač prošao.

Boban Rajović Foto: Srđan Tomić/ PROMO

Rajović je u spotovima pokazao i ozbiljan glumački talenat, pa ne krije da postoje razgovori i o mogućem angažmanu u jednoj hit seriji.

– Svi saradnici su mi rekli da sam rođeni glumac i da sam odlično izneo sve zadatke. Videćemo da li će uskoro biti i neka glumačka uloga, mada trenutno više ne znam ni u kojoj sam državi – našalio se Boban.

Velika promocija novog albuma biće organizovana u Beograd, gde se očekuje veliki broj njegovih kolega i prijatelja sa estrade, dok će samo nekoliko dana kasnije projekat predstaviti i publici u Podgorica.

Publika već uveliko komentariše da je “Otpisan” jedan od najozbiljnijih projekata koje je Boban Rajović predstavio poslednjih godina, a sudeći po prvim reakcijama – pevač je ovoga puta podigao lestvicu više nego ikada.