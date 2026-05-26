Senida Hajdarpašić Senidah održala je tokom prošle noći u Sava Centru treći koncert po redu, a utiske je sumirala sa predstavnicima sedme sile odmah nakon spektakla.

Nije krila koliko je srećna zbog energije koju je razmenila sa publikom, a onda ju je iznenadilo pitanje oko autorskih prava obzirom da je tokom noći pevala Stojin hit.

- Je l' treba autorska prava da izvedem nečiji kaver, šta? Moje pesme pevaju non-stop, šta? Ako je snimiš, da, treba, a ako je pevaš na koncertu, mislim da ne treba. Ne znam, pozovite mog advokata - rekla je Senida na vrlo simpatičan način i odmah izazvala brojne osmehe i pozitivne komentare na mrežama.

Jedan profil na mreži "X" podelio je ovaj izečak uz komentar "koliko me zabavljaju njeni intervju, ona sigurno ne zna ni da se ovo desilo".

Bilo kako bilo, pevačica je napravila koncert za pamćenje, te su prisutni ostali oduševljeni celim performansom.

Zašto nije bilo Stoje?

Obzirom da je Stoja svojevremeno pevala Senidin hit, sve je zanimalo zbog čega pevačica nije pozvala Stoju da joj gostuje.

- Kasno sam se setila, možda bi mogla da dođe, ali uveče sam se setila i poslala bendu ujutro, na dan koncerta sam im rekla:"Skinite tu pesmu, hajde da to pevamo" i morali su.

