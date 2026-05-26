Na prestoničkom događaju „Naxi zvezde”, koji iz godine u godinu okuplja sam vrh regionalne muzičke scene i važi za jedno od najprestižnijih okupljanja domaće estrade, ni ovoga puta nije manjkalo glamura, luksuza, intrigantnih susreta i modnih izdanja o kojima će se još dugo pričati.

Crvenim tepihom prošetala su najveća imena javne scene, a atmosfera je od samog početka večeri nagoveštavala spektakl dostojan najvećih svetskih događaja.

Posebnu pažnju prisutnih, ali i brojnih fotografa, odmah po dolasku privukao je mladi miljenik publike Jakov Jozinović, koji je poslednjih meseci potpuno zaludeo region i do pre samo nekoliko dana punio hale širom Srbije. Elegantno obučen, sa dozom samopouzdanja koju nose samo najveće zvezde, Jakov je doslovno ukrao šou već pri prvom pojavljivanju. Gde god da se okrenuo, blicevi fotoaparata pratili su svaki njegov korak, dok su okupljeni komentarisali da izgleda poput svetske pop zvezde.

Jakov na događaju "Naxi Zvezde" Foto: Nemanja Nikolić

Veliku pažnju izazvalo je i pojavljivanje Sare Jo, kojoj je ovo bilo prvo javno pojavljivanje nakon raskida koji je danima glavna tema medija i društvenih mreža. Iako su mnogi očekivali emotivnu distanciranost ili povučenost, Sara se pojavila nasmejana, elegantna i vidno raspoložena, pokazujući da joj pažnja javnosti i te kako prija. Njeno pojavljivanje izazvalo je brojne komentare, a mnogi su zaključili da nikada nije izgledala bolje.

Sara jo prvo pojavljivanje nakon raskida

Među zvanicama se pojavila i regionalna diva Nina Badrić, koja je još jednom dokazala zbog čega godinama važi za jednu od najbolje stilizovanih dama na javnoj sceni. Smela modna kombinacija koju je odabrala momentalno je postala tema večeri, a prisutni nisu krili oduševljenje njenim izgledom i harizmom kojom je plenila na svakom koraku.

Pažnju medija privukla je i Aleksandra Radović, koja se poslednjih dana nalazi u centru javnosti zbog izjave o Tini Ivanović, o kojoj bruji cela estrada. Aleksandra je pred okupljene izašla odmereno i elegantno, a njen dolazak izazvao je veliko interesovanje predstavnika medija koji su strpljivo čekali da čuju da li će dodatno komentarisati buru koja se ne smiruje.

Na glamuroznoj večeri bili su prisutni i brojni velikani domaće muzičke scene. Željko Samardžić pojavio se u svom prepoznatljivom maniru, gospodstveno i nenametljivo, dok je legendarni Mladen Vojičić Tifa privukao pažnju harizmom koja decenijama ne bledi. Ana Stanić plenila je elegancijom i sofisticiranošću, dok je Vlado Georgiev, opušten i u svom stilu, gotovo sve vreme bio sa cigaretom u ruci, ne mareći previše za znatiželjne poglede okupljenih.

Na događaju se pojavio i Princ od Vranja, koji je svojim dolaskom izazvao veliko interesovanje mlađe publike, a osim pomenutih zvezda, veče su uveličala i brojna druga poznata lica iz sveta muzike, televizije i javnog života.

