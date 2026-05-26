Pevač Semir Džanković proslavio se u "Pinkovim zvezdama" nakon čega je ušao u rijaliti "Farma" gde je cela Srbija brujala o njegovoj aferi sa koleginicom. Nakon skandala se na nekoliko godina povukao iz javnosti, sa suprugom dobio još jedno dete, a potom vratio na scenu kroz takmičenje "Zvezde Granda".

Semir i Sanela danas su u srećnom braku, kako se može videti na društvenim mrežama. Par je nedavno objavio fotografije i snimke sa Malte gde su otišli sa prijateljima.

Oni su težak period ostavili iza sebe, a Semir je isticao da mu je supruga najveća podrška u karijeri.

Družila se sa ljubavnicom svog muža

Podsetimo, Semir je tokom učešća u "Pinkovim zvezdama" upoznao koleginicu Gabrijelu Pejčev sa kojom je ušao u ljubavni odnos iako je bio oženjen. Sanela i Gabrijela su bile u dobrim odnosila i zajedno se fotografisale, a kada se saznalo za skandal pevačeva supruga je rekla da joj je žao što se sva ljaga bacila na njenog muža.

- Imam svoju porodicu i to je jedino što me interesuje. Semir će vam dati odgovore na sva vaša pitanja kad bude izašao sa Farme. Vreme će pokazati šta je istina. Semir i Gabrijela odavno nisu zajedno. Odlično znam da je ona mutna, a moj čovek je na Farmi lepo rekao da ne bi ušao u rijaliti da nema podršku svoje žene. Gabrijela priča svoju priču, a ja najbolje znam šta je bilo. Znate kako kažu, psi laju, karavani prolaze. Za pet godina braka nikad nisam osetila da me je prevario sve do tada. Žao mi je što su svu ljagu i bruku bacili na njega, a ona je ta koja treba da se stidi, a ne da se ponosi što je bila ljubavnica oženjenog čoveka - rekla je tada Sanela.

"Osećali smo nešto posebno"

Gabrijela je, podsetimo, rekla da se ne kaje za odnos jer je u tom trenutku tako osećala.

- Ne mogu da kažem da se kajem, na kraju krajeva svi naši bivši partneri su u tom trenutku naš izbor. Verovatno smo u tom trenutku osećali da je nešto posebno i pokušali da se borimo sa tim. To što ja nisam imala godina i iskustva, a ni pameti da se borim do kraja je drugo. Ja sam praktično odustala od nekih stvari, sam moj ulazak u rijaliti.... Da sam imala muža mislim da bih se razvela. Kada bih rekla da se kajem ispalo bi da pljujem po sebi. Svaka veza koju sam imala, dobra ili loša, opet je nosila neka nova iskustva i barem sam izvukla neku pouku iz toga nije važno da li je pozitivna ili negativna. Važno je da naučimo na svojim greškama - iskrena je ona za Blic.