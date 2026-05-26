Poznati rijaliti učesnici Stanija Dobrojević i Marko Janjušević Janjuš ušli su u žestok okršaj ispred izolacije u "Eliti", a tom prilikom isplivali su šokantni detalji o Stanijinim planovima za budućnost i glavnu nagradu.

Drama je počela kada je Janjuš oštro iskritikovao starletu zbog njenog ponašanja, prebacujući joj da ne nosi bubicu i da se ponaša kao da je na letovanju. "Kao na kamp da si pošla, ležiš tu, valjaš se... Kad ljudi upale televizor misle da si na ostrvu, po ceo dan se šetaš tu i sunčaš u kupaćem," besneo je bivši košarkaš u "Eliti".

Iako mu je Stanija kratko odbrusila da se "ni sa kim ne takmiči", Janjuš nije odustajao, te ju je potkačio i zbog novca, tvrdivši da je došla da kuka kako je "potrošila 400 hiljada".

Usledio je trenutak koji je ostavio sve u šoku. Stanija je samouvereno najavila osvajanje prvog mesta i javno otkrila svoj najveći životni cilj.

"Uzeću još sto hiljada od prvog mesta, pitaj me u šta ću da potrošim. Poručiću surogat bebicu, ja ću sebi da poručim bebu to tačno košta 100 hiljada evra", izjavila je Dobrojevićeva bez dlake na jeziku. Ona je naglasila da će upravo nagradu od pobede uložiti u to da se na netipični način ostvari kao majka.

- Na nesvakidašnji način ću postati majka, u to ću da uložim svoje prvo mesto, da se ostvarim kao roditelj - rekla je ona koja se danas skinula u izazovnu kombinaciju.

Stanija poručuje Janjušu: "Ubiše te kompleksi"

Kada je Stanija upitala Janjuša na šta bi on potrošio novac od pobede, Janjuš je istakao da bi pola dao svojoj ćerki, a pola u humanitarne svrhe, usput je pecnuvši da je niko neće ni videti kada uzme pare. Ovo je potpuno izbacilo starletu iz takta.

"Hajde što si socijalni slučaj... Ti ćeš pobeći pet dana pred kraj rijalitija, ubiše te kompleksi", uzvratila mu je Stanija najbrutalnije, dodajući da će mu biti teško i da će se "iskriviti" kada bude video nju kako uzima 100 hiljada evra, dok se, inače, uveliko šuška da će Stanija zaista osvojiti prvo mesto.

