Pevačica Sandra Čaprić se, nakon perioda medijske ilegale, ponovo pojavila u javnosti, gde je privukla pažnju.

Njeno povlačenje iz javnosti usledilo je usled veoma teškog perioda.

Naime, pre trudnoće je doživela tešku nezgodu pri padu sa kvada, usled čega je slomila ključnu kost, butnu kost i karlicu, te ostala potpuno nepokretna. Njeno zdravstveno stanje je bilo izuzetno ozbiljno, do te mere da su lekari sumnjali da će ikada ponovo prohodati, a tokom oporavka zavisila je od pomoći porodice oko oblačenja i kupanja. Srećom, operisana je na Banjici, a u oporavku joj je značajno pomoglo to što se deset godina bavila atletikom. Nakon velike borbe, ponovo je prohodala na praznik Krstovdan.

Nakon ovog traumatičnog iskustva, Sandra je zatrudnela i rodila sina kome je dala ime Aleksej. Sandra ističe da je ona samohrana majka i da je naslednik centar njenog sveta.

- Morala sam da se povučem, svaka žena u ovom životu mora da donese malu bebu, koja promeni ceo život. To mi je kruna na sve u životu. Vraćam se sad na velika vrata. Sin Aleksej raste, ima 2 godine. Dosta sam se promenila, postala sam senzitivnija. On mi je promenio pogled na svet - rekla je i dodala.

- On je isti ja, ima sklonost ka muzici, svira već klavijature, peva, sluša mamu. Ja ću ga podržati čime god on bude hteo da se bavi u životu. Moja porodica mi je najveća podrška, uskaču svi kad treba da pomognu.

"Nemam kontakt sa Aleksejevim ocem"

Sa ocem deteta nije u kontaktu.

- Rastala sam se sa ocem deteta, sinu sam dala svoje prezime. Apsolutno nemam kontakt sa ocem deteta, ja sam samohrana majka, jako sam ponosna na to. Ostalima želim da su živi i zdravi.

Sandra Čaprić uhvaćena kako krade minđuše

Sandra Čaprić ukrala je minđuše u vrednosti od 60 evra u butiku u Budvi, nakon čega je pobegla s lica mesta, a kasnije je pretila smrću vlasnici radnje i da će joj izlomiti sve u firmi. Incident se desio u junu 2023. godine i pevačica je tad prijavljena policiji, pisao je Kurir.

U zapisniku do kojeg smo dtad ošli vlasnica radnje je detaljno opisala kako je izgledao neprijatni događaj, kada je Čaprićeva bila došla kod njih u butik.

- Dana 19. 6. 2023. radnica me obavestila da je došla izvesna Sandra Čaprić iz Srbije, koja se bahato ponašala, govoreći kako je ona pokretna reklama za naš butik i slično, nakon čega je otišla. Naknadno je videla da nedostaje par minđuša sa kristalima, vrednosti 60 evra. Odmah sam preko telefona, koji je povezan sa video-nadzorom, ustanovila da je ona otuđila taj par minđuša. Poslala sam poruku na njenoj Instagram stranici, tj. njenom zvaničnom nalogu (s obzirom na to da ima 85.000 pratilaca i verifikovan je, pa to dokazuje da je zvanično njen profil), i napisala: "Poštovana Sandra, vratite minđuše ili donesite novac." Ona posle dva sata odgovara: "Okej" - izjavila je vlasnica butika u policiji, pa potom navela da je od Čaprićeve dobila niz uvreda i pretnji.

- Njenom menadžeru sam rekla da joj on pomogne da vrati novac ili donese minđuše, ili ću podneti krivičnu prijavu. Zatim mi je Sandra preko Vocapa poslala poruku: "Pošaljite žiro račun i bez nervoze." Poslala sam joj profakturu sledećeg dana i rekla joj da uplati do 12 sati novac. Ona mi je odgovorila: "Dobićete novac do 12 sati zaboravite". Dana 21. 6. dobila sam poziv od Sandre Čaprić i upućene pretnje "najveći problem životni ćete da imate, zgaziću vas, maći ću vas sa lica zemlje" i još niz uvreda i psovki. Tada mi je poslala i poruku: "Ti si u problemu, kravo!" Zatim sa profila Instagram stranice pod imenom "cindycokic" šalje poruke na profil butika "ninas oficial" sadržine "još jedna greška, nećete dobiti ni 60 evra, ni **** da izbijete oči, ja sam u Beogradu, glupi ljudi. Kreteni glupi" - navela je vlasnica butika iz Budve u zapisniku, pa naglasila na kraju da protiv Sandre Čaprić nije podnela prijavu zbog krađe, već zbog pretnji upućenih njoj i firmi jer je govorila "zatvoriću vac, slomiću sve".

Kurir.rs/Blic