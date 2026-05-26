Slušaj vest

Pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, ponovo je uspela da nadmaši sva očekivanja i još jednom priredi scenu koja se prepričava, ovog puta u emisiji "Amidži šou", gde je svojim dolaskom bukvalno preokrenula studio.

Verna svom već dobro poznatom stilu spektakularnih i potpuno nepredvidivih ulazaka, Ćana je i ovoga puta odlučila da ne bira uobičajen put. Umesto standardnog pojavljivanja, u studio je stigla, u automobilu. I to u luksuznom Bentliju, što je već na samom startu izazvalo opšte iznenađenje prisutnih.

1/5 Vidi galeriju Naša pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, ponovo je iznenadila mnoge svoje obožavaoce Foto: Pink

Čim se vozilo zaustavilo u studiju, usledio je momenat koji je sve zatekao. Ćana je bez ikakve zadrške krenula da peva svoj veliki hit "Zdravo svima", pretvarajući ulazak u emisiju u pravi mali šou program za sebe. Energija kojom je zračila momentalno je podigla atmosferu i u potpunosti razbila uobičajenu televizijsku formu.

I dok su gosti i voditelj u prvom trenutku u neverici posmatrali scenu ispred sebe, vrlo brzo su se prepustili atmosferi . pa se studio „Amidži šoua“ u samo nekoliko sekundi pretvorio u spontani muzički spektakl u kojem su svi učestvovali.

Ćanomanija

Folk pevačica Stanojka Mitrović Ćana najavila je solistički koncert za 13. jun na Tašmajdanu.

1/5 Vidi galeriju Pevačica ima jedinstven stil predstavljanja na estradi Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

A ono što njene obožavatelje možda najviše intrigira je kako će Ćana doći na koncert s obzirom na to da je do sada na slavlja uglavnom stizala kamionom, po čemu je nadaleko poznata, te su se otvorile i ankete za glasanje.