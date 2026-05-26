Pevačica Zorana Mićanović nedavno je otvoreno govorila o teškom periodu kroz koji je prošla tokom školovanja, kada je, kako je priznala, bila žrtva vršnjačkog nasilja.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Zorana je o toj temi ponovo govorila iskreno i bez zadrške, otkrivši detalje koji su mnoge ostavili bez teksta.

Vršnjačko nasilje

Zorana Mićanović nedavno je za medije otkrila da je pretprela vršnjačko nasilje, a sada je gostujući u Amidži šouu otkrila kako je to izgledalo.

Tokom popularne rubrike „Jedi ili odgovaraj“, voditelj je pevačici postavio pitanje koje se odnosilo na njenu raniju ispovest o nasilju koje je trpela kao dete.

- Izjavila si da si trpela nasilje u školi, zbog čega je to bilo? – glasilo je pitanje.

Zorana je potom emotivno objasnila kroz šta je prolazila u periodu odrastanja, ističući da se od početka razlikovala od svojih vršnjaka.

- Radilo se o tome da me deca jednostavno nisu prihvatala. Uvek sam bila drugačija i nekako sam se izdvajala. Nikada nisam pripadala grupicama „maminih i tatinih sinova“, niti sam bila neko ko maltretira druge. Bila sam normalno dete sa sela. Kada sam došla u gradsku školu, bila sam odbačena i često maltretirana - priznala je pevačica.

Ona je istakla da danas, sa vremenske distance, mnogi koji su je povređivali pokušavaju da stupe u kontakt sa njom i izvine joj se, ali da određene stvari ne mogu tako lako da se zaborave.

- Sada mi se ta ista deca izvinjavaju i žele da se druže sa mnom, ali za neke stvari jednostavno nema mesta opraštanju. Da sam bila psihički slabija, ko zna šta je moglo da se desi. Nažalost, svedoci smo da su mnoga deca zbog vršnjačkog nasilja dizala ruku na sebe – rekla je Zorana.

Na kraju je poslala i snažnu poruku o današnjem društvu i odnosu roditelja prema deci, istakavši da se problemi među mladima sve češće zanemaruju.

- Danas roditelji deci daju telefone umesto pažnje i vaspitanja, a posledice toga postaju sve ozbiljnije - zaključila je pevačica.

Majka je ostavila sa 5 godina

Zorana Mićanović

Inače, Mićanovićeva je jednom prilikom pričala o bolnoj temi i tada je ispričala da joj je u detinjstvu veoma falila majka, te da se sa njom čuje dva puta godišnje.

- Istina je da ja ne jednom, već mnogo puta nisam razgovarala sa njom. Moja majka i ja nemamo sjajan odnos. Do pete godine sam živela sa njom i prešla kod tate i od tada nikada više nismo bile zajedno. Ona je našla nekog čoveka sa kojim je živela 15 godina sve dok nije preminuo. Više sam volela da budem sa mamom, čak nisam ni htela da idem kod tate. Ali, pojavio se taj čovek, majka je izabrala njega i ostavila me. On me nikada nije prihvatio – govorila je Zorana sa knedlom u grlu u emisiji „Pretres“.