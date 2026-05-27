Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović izašla je na večeru sa prijateljima u jedan poznati beogradski restoran. Među njima je bio i svetski glumac i model iz Italije Simone Susina. On trenutno boravi u Beogradu, pa je iskoristio vreme da se vidi i sa našom pevačicom.

Prema rečima očevidaca, atmosfera je bila opuštena i prijatna, a poznati dvojac proveo je nekoliko sati u razgovoru i smehu. Gosti restorana nisu krili iznenađenje kada su ugledali pevačicu u društvu poznatog glumca.

- Delovali su veoma blisko i raspoloženo. Sve vreme su razgovarali, a Ceca nije skidala osmeh sa lica - rekao je izvor sa lica mesta.

1/3 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Kurir

Mnogi su pokušavali da saznaju da li je reč o slučajnom susretu, prijateljskom druženju ili eventualnoj poslovnoj saradnji, ali za sada nema zvaničnih potvrda.

Fotografije i informacije sa ove večere ubrzo su se pojavile i na društvenim mrežama, gde su fanovi uveliko komentarisali njihov susret.

Dok jedni smatraju da je u pitanju samo prijateljsko okupljanje, drugi već nagađaju da bi poznanstvo Cece i italijanskog glumca moglo da preraste u nešto više.

Inače, Simone Susina je veoma popularan i na društvenim mrežama, ali i po ulozi u filmu "365 Days: This Day", u kojem se pojavljuje kao lik Nacho. Uspešan je i u modelingu, radio je za Armanija, D&G, Guess i druge poznate brendove.

Podsetimo, Ceca je nedavno bila u Žitorađi gde je odvela svoje unuke, a njen sin Veljko Ražnatović podelio je te kadrove na društvenoj mreži Instagram.