Simon je i poznati model koji iza sebe ima bogatu karijeru u svetu modelinga.

Ko je Simon Susina?

Simone Suzina je italijanski model i glumac najpoznatiji po ulozi u erotskom trileru 365 dana.

Zgodni glumac rođen je u Italiji, gde je diplomirao dramsku umetnost. Javnost ga je upoznala u italijanskom TV rijalitiju „L’isola dei famosi” 2017.

Onda se pojavio u filmu „365 dana: Ovaj dan“, zajedno sa Mikeleom Moroneom i Anom Marijom Sjeklucom.

Film je nastavak erotskog trilera „365 dana“ koji je imao ogromnu gledanost, ali ga je kritika proglasila izuzetno lošim.

Ipak, frajeri u ovom filmu privlaće veliku pažnju, a Suzina sada preti da sa trona skine zgodnog Moronea.

Ljubavni život

Nedavno su njih dvojica pritom diglu priličnu prašinu nakon što su objavili fotografiju na Instagramu na kojoj se prisno grle. Fanovi su odmah pretpostavili da su javno priznali svoju vezu.

Međutim, oni ističu da im je odnos bratski, mada obojica podržavaju LGBT.

Simone je naime dve godine bio u vezi sa Marijanom Rodrigez, od 2015. godine.

Posle toga su ga povezivli s mnogim ženama, a jedna od njih je poznata španska manekenka Ana Moja Kalzado.Ovog velikog zavodnika posle toga je osvojila Miss Italije iz 2019. Karolina Stramare.

Njih dvoje su viđeni i kako šetaju Milanom, ali već neko vreme Simone krije svoju ljubav.

Simon i Ceca

Prema rečima očevidaca, atmosfera je bila opuštena i prijatna, a poznati dvojac proveo je nekoliko sati u razgovoru i smehu. Gosti restorana nisu krili iznenađenje kada su ugledali pevačicu u društvu poznatog glumca.

- Delovali su veoma blisko i raspoloženo. Sve vreme su razgovarali, a Ceca nije skidala osmeh sa lica - rekao je izvor sa lica mesta.

Mnogi su pokušavali da saznaju da li je reč o slučajnom susretu, prijateljskom druženju ili eventualnoj poslovnoj saradnji, ali za sada nema zvaničnih potvrda.

Fotografije i informacije sa ove večere ubrzo su se pojavile i na društvenim mrežama, gde su fanovi uveliko komentarisali njihov susret.

Dok jedni smatraju da je u pitanju samo prijateljsko okupljanje, drugi već nagađaju da bi poznanstvo Cece i italijanskog glumca moglo da preraste u nešto više.

