Goga Sekulić uveliko priprema teren za novu letnju muzičku ofanzivu, a kako saznajemo, uskoro će predstaviti novi singl radnog naziva „Gogomanija“, koji je već na prvo slušanje uspeo da zaludi njen tim i sve koji su imali priliku da ga čuju.

Gogomanija

Iako je naziv pesme za sada „Gogomanija“, mnogi tvrde da će publika numeru prepoznavati po stihovima „Gori, gori Crna Gora“, koji se, kako kažu upućeni, momentalno lepe za uši.

Upravo je taj refren odzvanjao tokom snimanja spota u Tivtu, gde je kompletna ekipa gotovo neprestano pevušila zarazne stihove za koje mnogi već prognoziraju da će obeležiti predstojeću letnju sezonu na primorju.

Foto: Dejan Milićević

Kao svetska modna kampanja

Spot je pre nekoliko dana sniman u luksuznom ambijentu Tivta, a ceo projekat realizovan je pod kreativnom palicom roditelja, koji je bio zadužen za vizuelni identitet novog Goginog projekta. Na setu je bilo angažovano mnogo manekena i manekenki, pa je atmosfera više podsećala na svetsku modnu kampanju nego na klasično snimanje spota.

Posebnu pažnju privukle su scene u kojima se Goga provozala motorom sa atraktivnim manekenom, i to u punoj brzini. Pevačica je, kako tvrde očevici, bez straha snimala zahtevne kadrove, dok su prolaznici zastajali kako bi videli šta se događa.

Oni koji su imali priliku da čuju pesmu tvrde da je ritam izuzetno zarazan, dok aranžman nosi moderni letnji zvuk koji lako ulazi u uši već nakon prvog slušanja. Mnogi su uvereni da će upravo ova numera dominirati klubovima i plažama tokom leta.

Sledi haos

Da Goga ozbiljno računa na još jednu uspešnu sezonu govori i činjenica da je već zakazala većinu nastupa za leto. Kao i prethodne godine, pevačica će najviše raditi na crnogorskom i hrvatskom primorju, gde je bila među najtraženijim izvođačima, ali će nastupati i širom regiona. Sve ukazuje na to da će „Gogomanija“ biti njeno najjače letnje oružje.