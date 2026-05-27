Pevačica Rada Manojlović je svojim nesvakidašnjim razmišljanjem uspela da izazove buru na društvenim mrežama. Naime, ona je iznela teoriju da danas vreme teče brže, a po tome smo svi, kako kaže, mlađi nego što piše u krštenici.

Pevačica je, gostujući u emisiji Amidži Šou, kao primer dala poređenje današnjih generacija i njihovih roditelja iz perioda kada su bili istog uzrasta.

- O vremenu razmišljam, vreme ide unapred, a mi smo mlađi nego što trenutno imamo godina. Ja mogu malo da sažmem, ali nisam se primetila. Ako budemo još malo pričali, onda ćemo se podmladiti. Tu već ulazi u priču medicina, moja teorija o vremenu je ta, kad uporedimo slike naših roditelja kad su imali 25 godina i nas kad smo u 25. godina, mi smo kao nedonošče. Današnjih 80 godina nije isto kao ranije. Svi imamo deset do 15 godina manje, u proseku 12 godina manja. Uvek mi je bila sumnjiva prestupna godina i ovaj februar. Kad se sve sabere. A tek onaj prelazak sa sa letnjeg na zimsko vreme, to je neviđena krađa. Monasi sa Svete Gore su dokazali da im sveće sada brže gore - objasnila je Rada, a njen snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

- Nisam bila ravnozemljaš, nego su nas sve strpali u taj isti koš. Ne zalazim u to - nastavila je Rada nakon opaske da ne živimo na ravnoj ploči.

Odgovor koji je šokirao mnoge je usledio nakon što ju je Ognjen Amidžić upitao za ljubavni status i ime njenog dečka.

- Čekaj da se vratimo na prvo pitanje. Svejedno nam je jer smo u simulaciji, živimo u nekoj iluziji da imamo pravo na neke odluke, ali mislim da nemamo, verujemo u Boga i Vaskrsenje budućeg veka, samo to može da nas spasi.Volela bih da postoji nešto kao što je film "Interstelar", i da postoje duše koje ćemo možda nekad sresti, jer vreme ne postoji kao takvo - zaključila je Rada Manojlović.

