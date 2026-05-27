"MONASI SA SVETE GORE SU TO DOKAZALI" Izjava Rade Manojlović napravila haos na mrežama, ovim rečima šokirala Srbiju: Svi smo mlađi nego što piše na krštenici...
Pevačica Rada Manojlović je svojim nesvakidašnjim razmišljanjem uspela da izazove buru na društvenim mrežama. Naime, ona je iznela teoriju da danas vreme teče brže, a po tome smo svi, kako kaže, mlađi nego što piše u krštenici.
Pevačica je, gostujući u emisiji Amidži Šou, kao primer dala poređenje današnjih generacija i njihovih roditelja iz perioda kada su bili istog uzrasta.
- O vremenu razmišljam, vreme ide unapred, a mi smo mlađi nego što trenutno imamo godina. Ja mogu malo da sažmem, ali nisam se primetila. Ako budemo još malo pričali, onda ćemo se podmladiti. Tu već ulazi u priču medicina, moja teorija o vremenu je ta, kad uporedimo slike naših roditelja kad su imali 25 godina i nas kad smo u 25. godina, mi smo kao nedonošče. Današnjih 80 godina nije isto kao ranije. Svi imamo deset do 15 godina manje, u proseku 12 godina manja. Uvek mi je bila sumnjiva prestupna godina i ovaj februar. Kad se sve sabere. A tek onaj prelazak sa sa letnjeg na zimsko vreme, to je neviđena krađa. Monasi sa Svete Gore su dokazali da im sveće sada brže gore - objasnila je Rada, a njen snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama.
- Nisam bila ravnozemljaš, nego su nas sve strpali u taj isti koš. Ne zalazim u to - nastavila je Rada nakon opaske da ne živimo na ravnoj ploči.
Odgovor koji je šokirao mnoge je usledio nakon što ju je Ognjen Amidžić upitao za ljubavni status i ime njenog dečka.
- Čekaj da se vratimo na prvo pitanje. Svejedno nam je jer smo u simulaciji, živimo u nekoj iluziji da imamo pravo na neke odluke, ali mislim da nemamo, verujemo u Boga i Vaskrsenje budućeg veka, samo to može da nas spasi.Volela bih da postoji nešto kao što je film "Interstelar", i da postoje duše koje ćemo možda nekad sresti, jer vreme ne postoji kao takvo - zaključila je Rada Manojlović.
