Starleta Tamara Bojanić, koja je svoju popularnost stekla na društvenoj mreži TikTok, uhapšena je prethodne večeri zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

Naime, u kasnim večernjim satima, zaustavila ju je policija u Beogradu na vodi zbog rutinske kontrole.

Inače, kako piše Pink.rs, urađen je i test na opijate.

Tamara Bojanić uživa u životu punim plućima.

Podsetimo, Tamara se skoro našla u centru pažnje zbog snimka na kojem se vidi kako je jedan momak šeta ulicom na povocu dok je nosila samo veš i štikle.

Snimak je vrlo brzo izazvao brojne reakcije javnosti, a nakon toga Tamari je bio ugašen profil na Instagramu.

Tamara je zbog toga bila razočarana, budući da joj je profil bio jedan od načina zarade.

- Ugašen mi je profil koji sam 5 godina gradila, jer su nekome zasmetale moje objave i nisu ih dobro shvatili. Konkretno, najviše snimak na kom sam na povocu, jer ljudi očigledno nemaju dovoljno mozga da shvate da su sve moje objave uglavnom sprdnja i komedija. Imala sam 380 hiljada pratilaca i to je sve otišlo. Samo od pratilaca na Instagramu i reklama sam zaradjivala oko 10. 000 evra nedeljno, ali sada je sve to nestalo - rekla je ona za Telegraf.

Međutim, starleta je otvorila novi nalog, pa se tako nada da će uspeti da vrati bar deo pratilaca i da nastavi sa radom na društvenim mrežama.

Ko je Tamara Bojanić?

Tamara Bojanić nekadašnja je teniserka, a danas zarađuje plasiranjem fotografija na sajtu za odrasle Onlifens, gde dobija bizarne zahteve. Ona kako se može primetiti radom na pomenutom sajtu, zarađuje za luksuzan život, pa je sebi obezbedila život u popularnom naselju Beograd na vodi, a poznata je i po ljubavi prema luksuznim automobilima za koje ima uslova da sebi kupi.

Tamara Bojanić

Njoj su u sportu predviđali blistavu karijeru, svojevremeno je bila i članica Fed kup reprezentacije Crne Gore 2014. i 2015, a njeni juniorski rezultati bili su izuzetno zapaženi. Ipak, kada je na red došla profesionalna karijera, imala je nekoliko mečeva i bila je na VTA listi plasirana tek nešto iza 1000. mesta.

