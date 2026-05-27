Marija i Miljana Kulić, majka i ćerka i rijaliti učesnice, već godinama privlače veliku pažnju javnosti. One su upravo tu situaciju iskoristile i pretočile i dobar izvor prihoda.

Ne tako davno, Kulićke su pokrenule zajednički Jutjub kanal, a ispostavilo se da je taj posao odličan izbor.

Procenjuje se da su zaradile čak 30.000 evra i to za nešto više od mesec dana.

Dobro informisan izvor blizak Mariji i Miljani je za Informer potvrdio da osim toga, zarađuju i od saradnji, ali i od reklama.

- Miljana i Marija su vrlo brzo shvatile šta publika želi da vidi i na tome su gradile sadržaj. Njihovi snimci nisu produkcijski zahtevni, ali su iskreni i neposredni, što je danas ključ uspeha na Jutjubu. Zarada od oko 30.000 evra za tako kratak period jeste realna, naročito kada se uzmu u obzir pregledi, ali i dodatni prihodi od saradnji i reklama - rekao je izvor.

Zaradila 700.000 evra

Inače, podsećamo, Miljanini honorari iz sezone u sezonu rijalitija rastu upravo zbog činjenice da produkcija na nju računa kao na jednog od glavnih nosilaca šou-programa. Pojedini mediji su ranije navodili da je u jednoj sezoni “Zadruge” uzimala čak oko 3.000 evra nedeljno, dok su kasnije cifre navodno bile i veće. Jednom prilikom je otkrila da joj je honora za jednu sezonu bio 90.000 evra, a već sledeće 130.000 evra. Pisalo se i da je zahvaljujući rijalitiju renovirala porodičnu kuću, kupovala apartmane i ulagala u nekretnine. Navodno je tokom rijalitija zaradila neverovatnih 700.000 evra. Iako je ova suma izuzetno impresivna, njen ukupni prihod bi bio znatno veći da nije često plaćala visoke kazne usled problematičnog ponašanja i kršenja ugovora.

Njena televizijska karijera započela je 2015. godine u rijalitiju "Maldivi" koji se emitovao na Hepi televiziji, nakon čega je usledilo učešće u tri uzastopne sezone rijalitija "Parovi" (četvrtoj, petoj i šestoj).

Veliki finansijski udarac

Osim velike zarade, Miljana je imala i gubitke novca. Jedan od najvećih finansijskih udaraca doživela je tokom pete sezone "Zadruge" iz koje je diskvalifikovana.

Tada je Veliki šef obavestio gledaoce i učesnike da će zbog načinjene štete i prekršenog ugovora od Miljane sudskim putem potraživati 100.000 evra. Pored plaćanja kazni, Miljana je veliki deo novca nepromišljeno gubila.

