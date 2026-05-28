Slušaj vest

Glumica Gordana Bjelica važila je za pravu lepoticu, a posebno je sve očarala kao Beba, Poparina sekretarica u seriji "Srećni ljudi".

Gordana je ćerku Teodoru Bjelicu dobila sa vojnim analitičarem Miroslavom Lazanskim, koji je preminuo 2021. godine, a koji do svog poslednjeg dana nije priznao ćerku.

Nova porodica

On je nakon Teodorinog rođenja zasnovao porodicu, a njena majka ostala je samohrana majka, koja se trudila da joj nadomesti figuru oca.

Miroslav Lazanski ima i sina Aleksandra, koji je završio školu rezervnih oficira na Banjici u Beogradu i rezervni je potporučnik srpske vojske. Miroslav Lazanski, novinar, vojni analitičar i ambasador Srbije u Rusiji posthumno je odlikovan, a orden je primio njegov sin Aleksandar Lazanski, koji se retko pojavljuje u javnosti.

Aleksandar Lazanski Foto: Zorana Jevtić

Lazanski o sinu

Iako o nasledniku nije govorio često, Miroslav Lazanski je na sina bio izuzetno ponosan.

- Nagovarao sam Aleksandra da upiše Vojnu akademiju. Ipak on je završio školu rezervnih oficira na Banjici. On je rezervni potporučnik srpske vojske, pešadija. Voli oružje i brže rasklapa kalašnjikov od mene. Inače radi u firmi koja se bavi oružjem - rekao je Lazanski jednom prilikom.

Foto: ATAIMAGES

Aleksandar je nakon dodele odlikovanja rekao da bi njegov pokojni otac bio ponosan na ovo priznanje.

- Osećam se ponosno povodom dodele odlikovanja, i moj otac bi bio ponosan. Pre svega, on je bio dobar čovek, odličan novinar i veliki patriota. Čestitam i zahvaljujem se predsedniku Vučiću na ukazanoj još jednoj časti. Prva je bila borbeno vozilo Lazanski - rekao je on za "Objektiv".

Falila mi je očeva figura tokom odrastanja

Podsetimo, Teodora je jednom prilikom progovorila o bolnoj temi i odrastanju i tom prilikom istakla da joj je majka pružila svu ljubav, ali da joj je kroz detinjstvo falio otac.

1/10 Vidi galeriju Teodora Bjelica Foto: screenshot YT/mondoportal, Printscreen/Instagram

- Falila mi je očeva figura tokom odrastanja, ali majka mi je pružila ljubavi dovoljno za oba roditelja. To što nisam rasla i uz oca, nisam doživljavala tragično. Mnogo mi je značila njena podrška, i u životu, i u karijeri. Nemam veće ljubavi i prijatelja od nje. O svemu kroz šta prolazim u životu pričam sa njom i jedino ona može da me razume. Ipak, volela bih da moja deca imaju oba roditelja - rekla je Teodora i dodala da Gordani nije bilo nimalo lako:

1/5 Vidi galeriju MIROSLAV LAZANSKI NIKAD NIJE PRIZNAO TEODORU KAO ĆERKU! To joj je bolna tema, a OVAJ ČOVEK ju je odveo pred matičara Foto: Instagram/big_mom93, Instagram/zorana.zoe, Instagram/dorinlucissima

- Bilo joj je teško kao samohranoj majci. Samo ona zna kroz šta je sve prošla. Dešavalo se da je zateknem kako sedi i plače. Dva puta je dolazila Hitna pomoć jer je kolabirala od previše posla i morala je da primi infuziju. Nije mogla sve da postigne. Morala je istovremeno i da radi, i da me čuva, jer nije imala nikakvu pomoć. Borila se da zaradi novac kako bi platila kiriju i račune. Bilo je dana kada nismo imale ni za najosnovnije potrebe, kao i svaka prosečna porodica devedesetih - rekla je Teodora za "Informer".