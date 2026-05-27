Teodora Bjelica i fudbaler Karlo Muhar postali su roditelji, a najlepše vesti prvobitno su sačuvali samo za sebe.

U najbližem krugu porodice i prijatelja proslavili su rođenje bebice, a javnost je nešto kasnije saznala da su "stigle rode".

Porodična idila

Naime, Teodora je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz šetnje sa svojom bebom, te je mnoge iznenadila.

Glumica tople dane provodi sa mezimicom u prirodi, a na mrežama su pljuštali najlepši komentari.

"Bravo mama", "Čestitamo,"Predivne vesti", i mnogi drugi.

Otac je nikada nije priznao

Glumica Gordana Bjelica važila je za pravu lepoticu, a posebno je sve očarala kao Beba, Poparina sekretarica u seriji "Srećni ljudi".

Gordana Bjelica u seriji Srećni ljudi

Gordana je ćerku Teodoru Bjelicu dobila sa vojnim analitičarem Miroslavom Lazanskim, koji je preminuo 2021. godine, a koji do svog poslednjeg dana nije priznao ćerku. On je nakon Teodorinog rođenja zasnovao porodicu, a njena majka ostala je samohrana majka, koja se trudila da joj nadomesti figuru oca.

Falila mi je očeva figura tokom odrastanja

Podsetimo, Teodora je jednom prilikom progovorila o bolnoj temi i odrastanju i tom prilikom istakla da joj je majka pružila svu ljubav, ali da joj je kroz detinjstvo falio otac.

- Falila mi je očeva figura tokom odrastanja, ali majka mi je pružila ljubavi dovoljno za oba roditelja. To što nisam rasla i uz oca, nisam doživljavala tragično. Mnogo mi je značila njena podrška, i u životu, i u karijeri. Nemam veće ljubavi i prijatelja od nje. O svemu kroz šta prolazim u životu pričam sa njom i jedino ona može da me razume. Ipak, volela bih da moja deca imaju oba roditelja - rekla je Teodora jednom prilikom.