U Narodnom pozorištu dodeljene su nagrade "Zlatni Beočug". Ovo laskavo priznanje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda. Među lauratima je i Dragiša Golubović Golub, pevač i predsednik Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije i Saveza estradno muzičkih umetnika Srbije (SEMUS).

Dragiša Golubović Golub je dugogodišnji predsednik SEMUS-a i nekadašnji muzičar. Svoju karijeru je posvetio zaštiti prava i statusa muzičara i estradnih radnika, a u maju 2025. godine je izabran za novi mandat na čelu ove organizacije.

Foto: Kurir/S.Z., Petar Aleksić

Tokom karijere bavio se muzikom i pevanjem, ali je kasnije skoro u potpunosti zapostavio izvođačku karijeru zarad sindikalnog rada i borbe za prava kolega.

Krajem 2023. godine iznenadio je javnost izdavanjem novog albuma, ističući da ne juri za komercijalnim hitovima, već da neguje autentičan muzički izraz.

U maju 2025. godine, delegati su mu jednoglasno ukazali poverenje za još jedan mandat na mestu predsednika SEMUS-a.