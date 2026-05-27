Pripadnici policije Uprave saobraćajne policije zaustavili su 26. maja 2026. godine starletu Tamaru Bojanić, koja je upravljala automobilom marke Porsche (registarske tablice poznate redakciji) pod dejstvom kokaina.

Kako se navodi u prijavi koju smo imali na uvid, Tamara je nakon kontrole zadržana u Policijskoj stanici Savski venac, a 27. maja izvedena je pred dežurnog sudiju, s obzirom na to da nema prijavljeno prebivalište.

Ovako danas izgleda Tamara Bojanić

Prema dostupnim informacijama, Bojanićeva je i ranije evidentirana zbog saobraćajnih prekršaja. U prethodne dve godine dva puta je kažnjavana pred dežurnim sudijom jednom zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a drugi put zbog izazivanja saobraćajne nezgode.

Presudom Prekršajnog suda u Beogradu, proglašena je odgovornom, nakon čega joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000 dinara, kao i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od pet meseci.

Kazneni poeni joj nisu izrečeni, jer poseduje vozačku dozvolu izdatu u Crnoj Gori.

Presuda je izvršna odmah po donošenju, pre pravnosnažnosti.

Iz ministartva unutrasnjih poslova apeluju na vozače da volan nije igračka, a put nije mesto za dokazivanje sile, brzine i bahatosti.Svaki put kada sednete za volan pod dejstvom alkohola ili narkotika, ne ugrožavate samo svoj život ugrožavate porodice, decu, pešake i sve druge učesnike u saobraćaju.

Tamara Bojanić uživa u životu punim plućima.

Jedna sekunda neodgovornosti može zauvek nekome promeniti život.

Bahata vožnja nije hrabrost. To je čist nemar prema ljudskim životima. Zakon možda može da napiše kaznu, ali nijedna kazna ne može vratiti izgubljen život.

Zato usporite. Vozite odgovorno. Ne sedajte za volan pod dejstvom alkohola i narkotika. Saobraćaj traži razum, disciplinu i odgovornost jer svi žele da bezbedno stignu kući.

