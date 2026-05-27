Saša Žika Jakšić, voditelj popularnog takmičenja "Nikad nije kasno", do sada je dva puta bio u braku. Iz prvog braka ima sina Andriju. U drugom braku sa bivšom voditeljkom i pevačicom Dajanom Paunović ima sina Dušana.

Dajana je 24 godine mlađa od Žike, a njihova ljubav završila se 2017. godine kada su stavili tačku na svoj brak. Iako su mnogi mislili da je ona inicijator za razvod, Jakšić tvrdi da je on taj koji je doneo takvu odluku.

- Oba puta sam ja odlučio da želim razvod. Nije bilo lako doneti tu odluku, niti se ona donosi u afektu. Čovek mora da se najpre bori da sačuva brak, ali kada vidi da ne može, treba preseći i potruditi se da šteta bude što manja. Kada sam prestao dobro da se osećam u brakovima, izlazio sam iz njih. Ne bih želeo da zvučim kao da se pravdam, ali tako je stvarno bilo najbolje za sve. Ako je za neku utehu, sa obe bivše žene sam u super odnosima, sve smo prevazišli na civilizovan način - rekao je Žika jednom prilikom i istakao da je tako bilo najbolje za sve.

"Čovek koji mi je dotakao dušu..."

Dajana je svojevremeno objasnila da nije izgubila veru u ljubav.

Ovako su nekad izgledali zajedno:

- Čovek koji mi je dotakao dušu više je nego snažan, hrabar i pametan. Ljubav s njim mogu da opišem kao udar groma, a ta emocija odslikava svaki dan mog života. Nisam izgubila veru u brak, tačnije, nisam izgubila veru u ljubav – rekla je za Story jednom prilikom.

O zatvorskim danima

Žika je poznat po tome što sa publikom neretko deli nesvakidašnje uspomene i anegdote iz svog bogatog života. Tako je podelio svoje iskustvo tokom služenja vojnog roka.

- Svi kukaju na vojsku, meni je to bilo super. Išao sam u zatvor 7 dana zato što sam tri puta išao na ručak. Pošto u Somboru imaju tri menze, ja sam išao u svaku da ručam. To je cirkus bio kada su me uhvatili. Bio sam dobar vojnik, mada sam prva tri meseca redovno čistio WC. Zaradim kaznu do dnevnika, pa je moje ime stalno bilo na tabli - ispričao je Žika svojevremeno.

