Slušaj vest

Nakon što je noćas uhapšena noćas u Beogradu na vodi, zbog vožnje pod dejstvom narkotika, starleta Tamara Bojanić se oglasila.

Potvdrivši da je bila privedena, otkrila je da joj je policija često bila za petama, te da su joj dolazili i u stan.

- Ne znam šta je, policija zadnjih mesec dana samo kruži oko moje zgrade. Kao izadjem tako me zaustavljaju. Čak mi dolaze i na stan - rekla je Tamara za Telegraf.

1/6 Vidi galeriju Ovako danas izgleda Tamara Bojanić Foto: Printscreen/Instagram

- A što se pritvora tiče, trajao mi je kraće od poslednje veze - objašnjava za pomenuti medij, pa nastavlja:

- Istina je da ću tužiti sve novine koje su napisale da sam bila u alkoholisanom stanju, a ne pod dejstvom narkotika. Jer našli su mi narkotike u krvi. Ja se bavim samo skupim sportovima - rekla je.

Podsećamo, saznali smo da je starleta u bliskom odnosu sa pojedinim pripadnicima Kavačkog klana, a tokom incidenta od prošle večeri, ona je divljala preko Mosta na Adi.

Tamara je vozila nasilničkom vožnjom, pa tada molila policiju da joj ne rade test.

1/6 Vidi galeriju Tamara Bojanić Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

BONUS video: