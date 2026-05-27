Slušaj vest

Nakon što je noćas uhapšena noćas u Beogradu na vodi, zbog vožnje pod dejstvom narkotika, starleta Tamara Bojanić se oglasila.

Potvdrivši da je bila privedena, otkrila je da joj je policija često bila za petama, te da su joj dolazili i u stan.

- Ne znam šta je, policija zadnjih mesec dana samo kruži oko moje zgrade. Kao izadjem tako me zaustavljaju. Čak mi dolaze i na stan - rekla je Tamara za Telegraf.

Ovako danas izgleda Tamara Bojanić Foto: Printscreen/Instagram

- A što se pritvora tiče, trajao mi je kraće od poslednje veze - objašnjava za pomenuti medij, pa nastavlja:

- Istina je da ću tužiti sve novine koje su napisale da sam bila u alkoholisanom stanju, a ne pod dejstvom narkotika. Jer našli su mi narkotike u krvi. Ja se bavim samo skupim sportovima - rekla je.

Podsećamo, saznali smo da je starleta u bliskom odnosu sa pojedinim pripadnicima Kavačkog klana, a tokom incidenta od prošle večeri, ona je divljala preko Mosta na Adi.

Tamara je vozila nasilničkom vožnjom, pa tada molila policiju da joj ne rade test.

Tamara Bojanić Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram
Ne propustiteStarsTAMARA BOJANIĆ JE ODAVNO POZNATA POLICIJI: Starleta izazvala saobraćajnu nezgodu, bila pod dejstvom alkohola, a evo koliko treba da plati kaznu
Tamara Bojanić
StarsNOVI DETALJI HAPŠENJA TAMARE BOJANIĆ: Starleta povezana sa kavačkim klanom - Molila policiju da...
Tamara Bojanić
StarsUHAPŠENA POZNATA STARLETA TAMARA BOJANIĆ! Ovo su svi detalji
Tamara Bojanić
Stars(VIDEO) STARLETI BIVŠI DEČKO DEMOLIRAO STAN: Pre godinu dana je prebio, a sad je pokrao, pa joj uništio dnevnu sobu
Tamara Bojanić

BONUS video:

26:27
STARS EP 598 23.05.2026. Izvor: kurir televizija