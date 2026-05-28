Poslednjih dana Duško Tošić glavna je tema u medijima, i to zbog nove ljubavne veze s javnosti nepoznatom Norom.

Ipak, dan za danom isplivavaju nove zanimljivosti iz života ove plavuše, pa je tako nakon što se saznalo da je razvedena i da ima dvoje dece, posebno interesantno to što je ona već godinama jedna od najvatrenijih fanova Jelene Karleuše.

Kako se može čuti po gradu, ali i pročitati na društvenoj mreži Iks, Nora je pre nekoliko godina čak bila administrator jedne od tadašnjih fan stranica pop dive JK.

Bleda kopija originala

- Svi koji znaju Noru, znaju da ona godinama obožava i prati Jelenu i njen rad. Opčinjena je njome, njenim izgledom i pesmama. Pravi je fan. Pre nekih osam ili devet godina, Nora je čak bila administrator jedne JK fan stranice na Instagramu, koja je redovno objavljivala njene slike i snimke s nastupa, ali i Jelenine autfite, izjave i slično. Mislim da nema nastupa u Beogradu gde je Jelena pevala, a da Nora nije bila u prvim redovima do bine sa svojim društvom. Ona je s vremenom počela i da kopira Jelenin stil, pa u garderoberu ima dosta komada i aksesoara poput njenog idola. Šminka se i frizira kao ona, ali je sve to bleda kopija originala. Ipak, pre pet meseci je u Norin život ušao Duško, koga je privuklo baš to što neodoljivo podseća na njegovu bivšu suprugu. To je očigledno njegov tip žene. Nisam baš siguran koliko je on njen, ali joj sigurno imponuje što sad može da se hvali po gradu da je s Duškom. Sigurno je ispunila svoje snove da bar nešto ima zajedničko s Karleušom (smeh) - zaključio je naš sagovornik.

Kako bismo čuli Jelenin komentar o novoj emotivnoj vezi njenog bivšeg supruga, kontaktirali smo sa pop zvezdom, koja je imala jasan stav kad je u pitanju Tošić.

- Posle svega što je uradio, on nema nijedan moj komentar više u životu - kratko nam je poručila Jelena, koja ovih dana ima poslednje pripreme pred izlazak novih pesama.

Bivši fudbaler nam nije odgovarao na pozive.

Podsetimo, kako smo prvi i pisali, novi par se svuda pojavljuje zajedno u gradu, a njihova veza zasad funkcioniše bez većih turbulencija. Iako se i Duško i Nora trude da svoju vezu drže daleko od očiju javnosti, ipak su informacije o novoj ljubavi nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Srbije počele da isplivavaju.

Kako su se upoznali Nora i Duško

Interesantno je i to da postoje dve verzije priče o njihovom prvom susretu. Prema jednoj, upoznali su se preko društvenih mreža, gde su najpre započeli komunikaciju, nakon čega su počeli i privatno da se viđaju. Druga verzija, koja kruži među njihovim prijateljima, govori da je sudbonosni susret zapravo bio u jednom restoranu kod zajedničkog prijatelja.

- Njih dvoje su se godinama sretali i družili preko zajedničkih prijatelja. Niko nije očekivao da će uploviti u vezu. U poslednje vreme su nerazdvojni i deluju veoma srećno. Nora je mlađa od njega 10 godina, tokom studiranja živela je u inostranstvu - kaže izvor blizak paru.

Upravo taj lokal kasnije je imao posebno mesto u Duškovom životu, budući da je, prema navodima ljudi iz njegovog okruženja, s tim prijateljem ušao i u poslovnu saradnju i otvorio restoran. Zbog toga mnogi smatraju da je baš to mesto bilo presudno za početak njegove nove ljubavne priče.

Duško se kratko oglasio za Direktno.rs i potvrdio informacije da je srećan u ljubavi, ali nije želeo da otkriva detalje o svom odnosu s Norom.

- Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam - izjavio je kratko bivši fudbaler.

