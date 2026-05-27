Radiša Trajković Đani je u skladnom braku je sa Slađanom Trajković sa kojom ima i dva sina i unučiće.

Malo ko zna da pevačeva supruga ima vanbračnog sina koji ima 32 godine i živi u Americi, a majka i sin su u odličnim odnosima.

Vanbračno dete

Ona je tada sa ocem svog prvog deteta živela u Prištini, a nakon što su se rastali, on se preselio u Ameriku sa njihovim naslednikom.

- Sa tim čovekom, njegovim ocem, nisam bila u braku. Nikolu smo dobili u vanbračnoj zajednici. Moj sin Nikola živi u Americi, tamo je završio studije, dva fakulteta ima i ima posao. Prelep je dečko, predivan, pametan, kulturan, školovan... - govorila je Slađa jednom prilikom za Pink i otkrila da su sva njena deca u predivnim odnosima.

- Ostala moja deca jesu u kontaktu sa Nikolom kad dođe preko leta u Srbiju. Kad je slobodan, čuju se. Više se deca čuju sa njim, nego ja. Nisam ga skoro videla, poslednji put sam ga videla prošle godine. Tada smo se sa njim videli Sofija, Marko i ja, Miloš nije bio u Beogradu, tako da se nije video sa njim, nažalost.

Čarobni odnosi

Slađa je otkrila da se njen sin Nikola super slaže i sa Đanijem.

- Naravno da su se upoznali. Nikola gotivi Đanija, kao i on njega, a i moja ostala deca ga jako vole. Ista majka ih je rodila, pa nebitno ko je otac.

Slađa Trajković i Đani

- Svi moji bližnji, moja familija i prijatelji znaju za Nikolu, i kad me pitaju koliko dece imam, ja nikada nisam rekla troje, nego četvoro, a sa Đanijem troje. Ponosna sam na svu svoju decu. Imati četovoro dece veliki je uspeh, i da sam mogla, još bih ih ja rađala. Nažalost, nisam mogla, jer sam njih četovoro rodila na carski rez i bilo je povuci-potegni kad je trebalo da rodim Sofiju - rekla je tada Slađa za Pink.

O bivšem partneru

Pevačeva supruga je tada priznala u kakvim je odnosima sa bivšim partnerom.

- Nisam u kontaktu sa Nikolinim ocem, nema ni potrebe... Naš sin je veliki, ostvaren, nije dete. Mnogo godina je prošlo otkad se nisam videla sa tim čovekom - zaključila je Slađa.