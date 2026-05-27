Voditelj Ognjen Amidžić danas se pojavio na snimanju popularnog takmičenja "Pinkove zvezde", a tom prilikom, progovorio je o aktuelnostima.

On se osvrnuo na gostovanje Rade Manojlović u njegovoj emisiji. Pored toga, govorio je i o potencijalnom povratku Milana Stankovića na javnu scenu ali se dotakao i svog porodičnog života.

"Volim sve Radine teorije"

Iako priznaje da on u to ne veruje, Ognjen za Blic kaže da ima u planu da posveti celu emisiju namenjenu Radinim teorijama.

- Sinoć je bilo savršeno u emisili. Ja volim sve Radine teorije, nije ona imala dovoljno vremena da objasni. Tek je načela ideju. Dogovorili smo se da ćemo emisiju posvetiti njenim teorijama, da može sve bolje da objasni. Zanimljivo je to za slušanje. Rada je neko ko je lucidan, teško je to objasniti i reći u jednoj rečenici. Voleo bih da razradimo njene teorije. Ja ne verujem ni u jednu teoriju, ali volim da čujem ljude - rekao je Ognjen.

O Milanu Stankoviću

Amidžić kaže da je Milanov povratak očekivan, ali da ne želi mnogo da govori na tu temu.

- Nije mi Rada ništa rekla, suludo je pričati o njemu, a da on nije tu. Ako se bude vratio to će biti očekivano. Video bih šta bih ga pitao, kako bi tekao razgovor - objašnjava u istom razgovoru.

"Mina mi pomaže, meni nema pauze"

Ognjen o porodičnom životu kaže da mu Mina zaista pomaže, a on će je maksimalno podržati kada bude poželela da se bavi novim poslovnim poduhvatima.

- Mina mi pomaže zaista, ona se organizuje oko vrtića, taj deo je preuzela. Meni nema pauze. To nju morate da pitate, to od nje zavisi, šta odluči da radi i šta joj je plan. Ima želju, ali mora sve da se sklopi. Ja sam više za to da se vrati na posao, ona treba da radi ono što njoj prija. Znajući nju ona voli da radi, ima moju podršku uvek - rekao je Ognjen za pomenuti medij.

