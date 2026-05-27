Anđela Stojković jedna od najmlađih pevačica i mladih nada estradne scene juče je u svom rodnom gradu Požarevcu proslavila maturu i zvanično završila srednju školu, te je zatvorila još jedno poglavlje u životu.

Zablistala na maturi

Mlada pevačica koja sa samo 18 godina već privlači ogromnu pažnju publike, zablistala je u elegantnom izdanju.

Za matursko veče odabrala je nežnu haljinu krem boje od čipke i tila. Gornji deo bio je u formi korseta koji je istakao njenu vitku figuru, dok se donji deo romantično širio do kolena. S dugom crnom kosom i svedenim izgledom, Anđela je izgledala poput prave filmske princeze, a komplimenti na račun njenog izgleda samo su se nizali.

Na ovaj bitan dogadjaj ispratili su je ponosna baka i deka kao i ostali članovi porodice. Anđela je sa svojim prijateljima i profesorima uživala do kasno u noć, a normalno da veče nije moglo da protekne da i Anđela nešto ne zapeva.

Napravila delirijum u klubu

Anđela Stojković nakon muzičkog takmičenja u kom je osvojila drugo mesto, dve pesme "Biografija" i "Crne ptice", u subotu je održala svoj prvi nastup.

Anđela je imala zakazan nastup u Novom Sadu, gde često provodi vreme zbog novih muzičkih projekata s obzirom da njen producent živi u pomenutom gradu. Pevačica je u kratkom miniću i tip-top sređena, izašla pred publiku i započela nastup svojim pesmama. Publika je sve vreme pevala uglas sa Anđelom, a kada je zapevala "Đurđevdan" nastao je delirijum.

Nakon uspešnog nastupa, pevačicu je u bekstejdžu dočekao veliki broj publike i obožavaoca, a Anđela je uživala u fotografisanju sa njima.