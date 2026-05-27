"MISLIM DA JE OVO IZMIŠLJOTINA" Karleuša prokomentarisala Tošića i njegovu novu devojku: Ne čujem se s njim, ja spavam sa...
Duško Tošić je ponovo u centru pažnje, ali ovoga puta razlog nisu sportski ni poslovni poduhvati, već ljubavni život.
U javnosti je odjeknula vest da je nekadašnji fudbaler u ljubavnoj vezi, što je on i potvrdio. Otkriven je i identitet njegove nove izabranice. U pitanju je javnosti nepoznata Nora, koja je razvedena i ima dvoje dece.
Nakon vesti da je Duško u novoj vezi, Jelena Karleuša se danas pojavila na snimanju Pinkovih zvezda. Kako je to goruća tema, Jelenu su novinari odmah upitali za to, a ona je bila izričita:
- Nemam komentar, nemam. Ne, generalno za Duška ne želim ništa da komentarišem.
Na pitanje novinara da li zna da je Duškova nova devojka prati, Jelena je rekla:
- Jel? Super, sve devojke manje-više mene prate u Srbiji i na Balkanu, a i širom sveta.
Ipak, na insistiranje novinara da ipak da svoj komentar o Duškovoj vezi, ona je rekla:
- Sigurna sam da je tako, mislim da je ovo samo izmišljotina, ali pitajte Duška, što pitate mene. Imate njegov telefon.
Dodala je i da nema kontakt sa Duškom, te da se ne čuje s njim uopšte.
- Neću, ne čujem se s njim, ali najbolje je da o njegovom privatnom životu pričate sa Duškom, ja sa Duškom nemam komunikaciju sem kad nije reč o deci i niti bilo kakav odnos.
Na pitanje s kim ona spava, Jelena se našalila i nasmejala čitav studio.
- Spavam sa mačkama, spavam sa mačkama.
- Apsolutno mi neće nedostajati - zaključila je Karleuša.
