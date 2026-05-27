Folkera Radišu Trajkovića Đanija nedavno je na svadbi ujeo jedan gost za stomak, te je hitno prebačen u Urgentni centar, a sada je o tome progovorio muzičar Borko Radivojević.

Borko, koji je svirao na veselju gde se dogodio incident otkrio je kako je sve izgledalo.

- Bio sam sa njim na toj svirci i na metar od njega kada ga je ujeo. Bilo mu lepo, pa ga ujeo za stomak - rekao je Borko kroz smeh.

Ipak, muzičar je naglasio da nije bilo nikakvog sukoba, niti neprijatne atmosfere.

- Nije bio nikakav konflikt ili frka. Stvarno, za stolom smo bili zajedno i to se dogodilo - objasnio je Radivojević u emisiji Amidži šou.

On se dotakao i sve češćih priča da pojedini pevači navodno kradu bakšiš na nastupima i naglasio da se on nije susreo sa takvom situacijom.

- Nisam imao nikada takvu situaciju. Iskreno, ne verujem u te priče dok se ne uverim i dok ne vidim. Do sada nisam imao prilike da vidim da neko ukrade bakšiš - rekao je muzičar.

Morao da primi tetanus

Podsetimo, Đaniju je gost zakačio mladež zbog čega je morao da se javi lekaru gde je primio dva tetanusa, a nedavno je otkrio kako je doživeo ovu situaciju.

- Svašta sam doživeo, stvarno se plašim kerova i ceo život kad vidim kuče na ulici bežim da me ne ujede, i na kraju me ujede čovek. Dva tetanusa sam primio - rekao je folker i otkrio da je sve počelo iz šale i da je gostu nakon svega bilo krivo:

- Nismo se čuli, šta ja ga znam ceo život iz Pariza, to su ovi moji Romi, njemu je bilo krivo. Nije želeo da do toga dođe, nije namerno.