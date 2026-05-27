Pevačica Viki Miljković danas je stigla na novo snimanje emisje popularnog takmičenja "Pinkove Zvezde". Ona je odlučila da progovori o tome kako se zaista oseća, budući da se približava finale.

"Postoje tenzije..."

Viki je za Blic priznala kako se nosi sa svojim emocijama, otkrivši da kako vreme prolazi, vezuje se za kandidate.

- Postoje tenzije, sve mi je je nešto u stomaku kako se priblkižava finale. Vezujemo se nekako za te kandidate, ja ih uvek zavolim, sa njima se veselim, plačem, sve živo. Takva sam, možda to nije najidealnije. Ovde su iz nedelje u nedelju svi isti kandidati. Ja se vezujem i za pevače drugih mentora, nije mi svejedno i kad oni ispadnu - iskrena je pevačica.

Veliku medijsku pažnju privukla je aktuelnost u kojoj je glavni akter upravo njena kuma. Naime, kako smo pisali, pevačica Svetlana Ceca Ražnatović viđena je u društvu poznatog italijanskog glumca Simona Suzine, a potom se i sama oglasila zajedničkom objavom.

Na tu temu, Viki je dala svoj komentar. Isprva je priznala da nije ispratila fabulu, ali kada je čula o kome je reč, njena izjava je bila vrlo simpatična.

- Nisam videla, kog glumca? Ooo, pa drago mi je. Spremiću ja haljinu za svadbu u roku od 24 sata samo kada bi do toga došlo - rekla je Viki za Blic.

Ko je glumac sa kojim je Ceca bila na večeri?

Simone Suzina je italijanski model i glumac najpoznatiji po ulozi u erotskom trileru 365 dana.

Zgodni glumac rođen je u Italiji, gde je diplomirao dramsku umetnost. Javnost ga je upoznala u italijanskom TV rijalitiju „L’isola dei famosi” 2017.

Onda se pojavio u filmu „365 dana: Ovaj dan“, zajedno sa Mikeleom Moroneom i Anom Marijom Sjeklucom.

Ovako su Ceca i on izgledali na večeri kada ih je uhvatio paparaco Kurira:

Film je nastavak erotskog trilera „365 dana“ koji je imao ogromnu gledanost, ali ga je kritika proglasila izuzetno lošim.

Ipak, frajeri u ovom filmu privlaće veliku pažnju, a Suzina sada preti da sa trona skine zgodnog Moronea.

Ostaje nekoliko dana u Beogradu

Kako piše Blic, Suzina nekoliko dana boravi u Beogradu, a veče sa Cecom je proteklo u opuštenoj i prijatnoj atmosferi. Prema rečima očevidaca, Ceca i italijanski glumac proveli su nekoliko sati u razgovoru, dok prisutni gosti nisu krili iznenađenje kada su ih videli zajedno.

