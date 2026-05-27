Slušaj vest

Tokom dana emitovala se radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Minu Vrbaški i Viktora Gagića koji su se ponovo žestoko posvađali.

- Mi sinoć nismo završili zajedno, nego smo samo legli u krevet jer je to jedini način da ne bude haos. Ja već danima ovde napadam ljude koji su protiv nje i mene, a ona sedi i ćuti, a onda gledam kako se liže sa tim ljudima - govorio je Vitkor.

- Ne tražim nikoga da napadaš. Tvoj je sukob sa Boginjom, a da li znaš šta je lizanje? Ja sam prošli put rekla da ću da se sklonim od svih i to sam uradila. Ja sam se sklonila i od Dače koji mi je sinoć prišao samo da vidi kako sam. Boginja me je samo pitala da joj otvorim pivo i ja sam samo rekla da se oni izmire i tu je nastao haos. U kazinu mi je rekao da se sklonim i da mu se ne obraćam, a ja sam kulirala - pričala je Mina.

- Ne, ti si nastavljala. Ona ovako ne priča kad mi razgovaramo - rekao je on.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

- Da li ovde treba da vrištim? Šta ja ovde treba da radim? - urlala je Mina.

- Raskinite - dodao je Santana.

- Žao mi je - plakala je Mina.

- Ja mislim da ona opet pravi majmučinu od mene kao što je to radila pet meseci. Spustio sam loptu sa njom da ona ne bi plakala, a ja sam doživeo da se opet p*piša po meni. Zna šta ne volim, ona nastavlja i to neću da trpim. Ja samo hoću u miru da se sklonim - pričao je Viktor.

- Šta ja radim? Mi smo se bili pomirili. On je sa mnom 10 dana imao najnormalniji odnos, sve smo radili kao da smo zajedno. On govori da ja njega ucenujem, a želela sam da pokažem da mi je krivo a ako treba klečaću svaki dan. Ja sam ovog momka zavolela. On je rekao da kupuje mir - plakala je Mina.

-Treba da se skroz udaljima jedno od drugog i da ne stojim uz nju jer sam time napravio još veću grešku - rekao je Viktor.

Pogledajte dodatni snimak: