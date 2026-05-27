Gledaoce muzičkog šoua „Nikad nije kasno“ ove nedelje očekuje veliko iznenađenje. Produkcija je najavila da će se stalnom članu žirija, Saši Miloševiću Maretu, u sudijskim stolicama pridružiti jedan od najomiljenijih estradnih parova sa estradne scene – Petar Mitić i Ivana Pavković.

Ovaj poznati par važi za miljenike publike još od svog prvog pojavljivanja u takmičenju „Zvezde Granda“. Očekuje se da će Petar i Ivana svojim bogatim iskustvom, pozitivnom energijom i iskrenim komentarima dodatno ulepšati atmosferu i uneti posebnu toplinu i vedrinu u studio.

Nikola Rokvić o povratku u žiri

Popularni pevač nedavno nije krio zadovoljstvo što će ponovo biti deo ovog takmičenja, iako je ovih dana snimao spot.

– Pratim „Nikad nije kasno“, bio sam i ranije u žiriju. To je jako lep koncept, šansa za mnoge pevače da pokažu svoj kvalitet. Rado se odazovem pozivu, čast mi je biti ovde. Inače, teško je biti u žiriju, ja bih svima dao šansu i podstrek. Kad bih morao da budem oštriji, bilo bi mi teško – rekao je Nikola Rokvić.

Otrkio nam je i svoje planove u vezi karijere:

"Spremam nove pesme, ušao sam u studio, treba da snimim tri spota... Imam još nekih planova, posvetio sam se maksimalno muzici od septembra. Stvarno je kriza što se tiče pesama, ali ja sam našao".

