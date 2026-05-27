Pevačica Goga Sekulić progovorila je o mlađoj koleginici Zorani Mićanović koja je nedavno ocenila njen stajlig sa ocenom dva.



Goga je istakla da taj stajling nije nosila privatno već za potrebe snimanja, te je joj je poručila da je u njenim godinama izgledala poput top modela i time potkačila mlađu koleginicu.

Zorana Mićanović nedavno je za medije otkrila da je pretprela vršnjačko nasilje, a sada je gostujući u Amidži šouu otkrila kako je to izgledalo. Foto: Pink, Kurir

- Meni je ona jako simpatična. Iskreno ljudi imaju prava da komentarišu, što se tiče stajlinga, bio je stajling za spot, neki leopard, ja to ne nosim, to je bilo za potrebe snimanja spota, i nije problem da mene komentariše, ali što je ušla u dubiozu. Dovoljno bi billo da je rekla da joj se ne sviđa, i dala ocenu. Rekla je da sam punija, debela, mogla je da da ocenu, a ne da komentariše Gogu Sekulić, koja je dvadeset godina na sceni, a u njenim godinama sam imala trbušnjake, bila sam top model, a ne da me komentariše neko ko je puniji, ali meni je i ona tako simpatična. Opet ću reći, Zorana ja nisam u leopardu izašla u grad, već sam snimala spot - rekla je ona za "Pink".

Novom pesmom rasplakala region

Podsetimo, Goga Sekulić dirnula je region novom baladom koju je posvetila svojoj pokojnoj majci Nadi Sekulić, koja je iznenada preminula u februaru ove godine.

Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

Emotivna pesma, prožeta tugom, sećanjem i neizmernom ljubavlju, već na prvo slušanje izazvala je lavinu reakcija publike, a mnogi su priznali da nisu mogli da zadrže suze.

Goga je teško podnela najveći životni gubitak. Sa majkom je bila izuzetno vezana, a nakon njene smrti povukla se iz javnosti i više od mesec dana nije nastupala. Oni bliski pevačici kažu da joj je upravo muzika bila jedini način da bol pretoči u nešto što će zauvek ostati kao uspomena na ženu koja joj je bila oslonac kroz ceo život.