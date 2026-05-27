Slušaj vest

Gostujući u emisiji "Ni pet, ni šest" na Kurir televiziji, Hasan Dudić je poručio da "treba skinuti sramotu" sa problema zavisnosti od kocke i opisao kako je njegov sin još kao mlad upao u loše društvo i završio na automatima.

- Ja sam, u stvari, pre bio kockar. Moj sin je kockao pre 15 godina, 20, i on je stao. On ima veliku decu i sad se bavi muzikom, u rijalitiju je i otvara neki studio. Ja sam ga podržao u svemu - rekao je Hasan.

"Kada je došao u Beograd, navukao se"

Kako tvrdi, problem je počeo kada je njegov sin iz Šapca došao u Beograd.

- Dok je bio u Šapcu, bio je dete za primer. Kad je došao u Beograd, Zlata je često išla na turneje, ja sam bio u inostranstvu i radio, a njega je čuvala kućna pomoćnica. Nije imao kontrolu kao pre i navukli su ga - ispričao je Dudić.

On tvrdi da su sina u svet kocke uvukli ljudi koji su mu se predstavljali kao prijatelji.

- Imao je neki svoj novac da kupi klavijature i ta ličnost ga je povela. Ne volim ni da pričam o tome, baš mi ne prija. Tamo stari kockari odmah znaju ko ima para i čekaju: "Evo, pomoći ću ti, daću ti 1.000 ili 2.000 evra, pa ćeš vratiti više." Ima tih ljudi na kilo, hvataju one koji gube, a on jadan hoće da dobije nazad ono što je izgubio - rekao je Hasan.

Foto: Nemanja Nikolić

"Od malih nogu sam sa kockarima"

Pevač je objasnio da je svet kocke upoznao još kao dete, odrastajući u šabačkoj mahali.

- Ja sam od malih nogu s kockarima. Odrastao sam u Šapcu, gde je narod bio borben i vredan. Kad dođe zima, išlo se po vašarima i kirbajima. Ja sam još sa šest godina prodavao lutrije, rulete i razne nagradne igre. To je bila obična prevara za ljude. Nekad su varali drugačije, a danas je to kulturno varanje - rekao je on.

Posebno je upozorio na dostupnost kocke putem mobilnih telefona i interneta.

- Sad na telefonu imaš rulet i sve prevare imaš u toj đavoljoj stvari, u telefonu - zaključio je Dudić.

03:14 HASAN DUDIĆ OTVORIO DUŠU O PROBLEMU SA KOCKOM! Za Kurir ispričao da je i njegov sin bio kockar: "Zlata je išla na turneje, problem je krenuo tu" Izvor: Kurir televizija