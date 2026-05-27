Boban Rajović večeras promoviše svoj novi studijski album „Otpisan“, projekat koji je mesecima najavljivan kao jedan od najambicioznijih u njegovoj karijeri.

Prvi deo albuma donosi četiri nove pesme "Otpisan“, „Etapa“, „Ruža sa juga“ i „Da, da, da“, dok su spotovi snimani u čak četiri države:Srbiji, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Pevač je ranije isticao da je u ceo projekat uložio mnogo vremena, truda i emocija, naglašavajući da je reč o njegovom najličnijem muzičkom ostvarenju do sada.

Posebnu pažnju publike privukla je pesma „Etapa“, čiji spot sadrži do sada neobjavljene porodične fotografije, a sama numera govori o životnim borbama i važnim prekretnicama kroz koje je pevač prolazio tokom karijere. Upravo zbog emotivne note, mnogi već komentarišu da je „Otpisan“ jedan od najozbiljnijih i najzrelijih projekata koje je Rajović predstavio poslednjih godina.

Priprema trajala mesecima

U novi album navodno je uloženo oko 100.000 evra, dok je na realizaciji radio veliki produkcijski tim. Sam Boban priznao je da su pripreme trajale mesecima i da se posebna pažnja posvetila kompletnom vizuelnom identitetu projekta.

Večerašnja promocija okupiće brojne poznate ličnosti sa estrade, prijatelje i saradnike pevača, a nema sumnje da će atmosfera biti u znaku emocija, muzike i velikog slavlja povodom novog poglavlja u karijeri Bobana Rajovića.

