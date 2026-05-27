U toku radio-emisije "Amnezija" u rijalitiju "Elita 9" dogodio se pravi šou kada je gostovao Marko Janjušević Janjuš. On je pred milionskim auditorijumom obelodanio šokantne detalje o Dušici Đokić, ali i o noćnom životu i specifičnim klubovima u Makedoniji.

Poznat po tome da uvek priča bez dlake na jeziku, Janjuš je detaljno opisao svoje iskustvo iz jednog noćnog kluba u Tetovu, gde je navodno završio nakon svadbe na kojoj je pevao Radiša Trajković Đani.

Tom prilikom se brutalno obrušio na devojke koje rade po takvim lokalima i direktno potkačio Dušicu.

Njegovo izlaganje ostavilo je mnoge u neverici.

- Postoje striptizete i to su devojke koje rade u barovima i njih niko ne sme da pipne, a kad završe posao idu kućama i ne ostaju tu da spavaju. Šta će ona tamo da radi za 150 evra kad i taksista toliko zaradi kad radi? To su devojke koje nemaju poštovanje prema samoj sebi. Da li misli da nešto može da se sakrije u životu? Sutra bi da se uda, pa ko će je? - rekao je on prvo, dok je Dušica bila pored njega.

- Ne kažem da se peglala za pare i da je svašta radila posle masaže, ali ove stvari što kaže da je radila je 100% i ne verujem da je želela o ovome da se priča. Ja sam bio u Tetovu u tom klubu, bio sam kod mog druga iz Makedonije kog sam upoznao u Nemačkoj. On je pravio svadbu tamo u Tetovu, pevao je Đani. Posle svadbe je rekao moj drug da idemo u taj klub, a za to nisam čuo da postoji. Imaju dva separe, bina, gosti sede, muzika i nema igračica, a kad se čuje gong iskače njih 10 iz prostorija i igraju oko separea - dodao je on.

- Postoje tu sobice koje su kao telefonske govornice i tu nisam bio jer mi je glupo za 15 minuta da dam 100 evra, ali tu privatno pleše za tebe, skače, pipka te i imaš pravo da je dodiruješ. Moj drug je hteo nešto više, a obezbeđenje ga je uzbacilo jer tu nema intimnih odnosa - govorio je Janjuš.

- Ja nisam bila u klubu u kom je Janjuš bio. Vi ne možete da razgraničite striptiz klub, džentlmen klub... - dodala je Dušica u "Eliti".

Janjuš tvrdi: "Kamere u tim sobicama sve snimaju"

On je, inače, i nedavno šokirao sve opisom posebnih usluga koje se nude klijentima u pomenutom lokalu.

- Tu ne možeš da pipaš za odnos, ako hoćeš da izabereš tu devojku imaju posebne sobice, košta sto eura sa paravanom i ima kamera. Ti sedneš tu, kao telefonska govornica, i tu se hvataš, ali nema odnosa. Par njih ga je stavilo na kvarno ali je posle obezbeđenje to videlo - istakao je on.