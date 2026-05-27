Boban Rajović večeras promoviše svoj novi studijski album "Otpisan", projekat koji je mesecima najavljivan kao jedan od najambicioznijih u njegovoj karijeri.

Kolege ga razočarale

Tim povodom okupio je brojne kolege sa estrade, kao i predstavnike medija, kojima je otvoreno govorio o odnosima na javnoj sceni, sujeti i ličnim razočaranjima.

- Otvorio sam svoje srce i rekao sebi: "Sujetu stavi po strani." Bilo je kolega koje su me razočarale, ali sam ih ipak pozvao. Zaista sam ih od srca pozvao. Ako neko ne bude mogao da dođe - doći će drugi, i to neću nikome uzeti za zlo - rekao je Boban.

Pevač ističe da smatra da na estradi treba da bude više podrške i međusobnog poštovanja.

- Treba da širimo ljubav i da pobedimo sujetu u sebi. Kada u tome uspemo, tek tada ćemo biti pravi pobednici. Presrećan sam što sam uspeo to da pobedim kod sebe - poručio je.

Rajović je priznao i da su ga pojedini odnosi sa kolegama emotivno pogodili.

„Privatno me mnogo više mogu razočarati kolege. Emotivan sam čovek i nekim ljudima sam se davao iskreno, svim srcem, a zauzvrat nisam dobio isto. To su stvari koje su umele da me zabole- iskreno je rekao pevač.

Priprema trajala mesecima

U novi album navodno je uloženo oko 100.000 evra, dok je na realizaciji radio veliki produkcijski tim. Sam Boban priznao je da su pripreme trajale mesecima i da se posebna pažnja posvetila kompletnom vizuelnom identitetu projekta.

Večerašnja promocija okupiće brojne poznate ličnosti sa estrade, prijatelje i saradnike pevača, a nema sumnje da će atmosfera biti u znaku emocija, muzike i velikog slavlja povodom novog poglavlja u karijeri Bobana Rajovića.