Na promociju novog albuma Bobana Rajovića među prvima su stigle brojne poznate ličnosti sa domaće estrade, koje nisu krile oduševljenje zbog pevačevog projekta.

Veliku pažnju prisutnih privukao je Đole Đogani, koji je na događaj došao u pratnji sina, dok je dobro raspoloženje i osmeh sve vreme delio sa okupljenima.

Na promociji se pojavila i Olja Karleuša, koja je za ovu priliku odabrala elegantnu crnu, svedenu odevnu kombinaciju koja je istakla njen prepoznatljiv stil i privukla brojne poglede fotografa.

Među zvanicama bio je i Žika Jakšić, koji je stigao u ležernom, ali modernom izdanju — teget košulji i farmerkama u istoj boji. Dobro raspoloženi Jakšić srdačno je pozdravljao prisutne i razgovarao sa brojnim gostima tokom večeri.

Atmosfera na promociji od samog početka bila je veoma emotivna i svečana, a gosti nisu krili da očekuju veliki uspeh albuma „Otpisan“, za koji mnogi već tvrde da predstavlja jedno od najzrelijih izdanja u karijeri Bobana Rajovića.

Tu su i Aleksandra Mladenović i Sandra Afrika, koje su privukle veliku pažnju okupljenih i fotografa čim su se pojavile na događaju.

Sandra Afrika bila je odlično raspoložena, pa je kroz osmeh razgovarala sa predstavnicima medija i u jednom trenutku priznala da joj se oduvek dopadaju mlađi momci, što je izazvalo brojne komentare i reakcije prisutnih. Pevačica nije skidala osmeh sa lica, a njen dolazak dodatno je podigao atmosferu na promociji.

Na događaj je stigla i Goga Sekulić, koja je okupljenima ispričala zanimljivu anegdotu vezanu za Bobana Rajovića. Veče je proteklo u znaku muzike, emocija i brojnih poznatih lica, a nema sumnje da će promocija albuma „Otpisan“ još dugo biti jedna od glavnih tema na domaćoj javnoj sceni.

