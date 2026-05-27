U Elita 9 ponovo je došlo do žestokog sukoba između Anastasija Brčić i Bora Santana, čiji odnos već danima intrigira gledaoce. Njih dvoje su i ranije imali brojne rasprave i provokacije, a sada je situacija dodatno eskalirala.

Naime, Anastasija je odlučila da Bori servira hladnu osvetu, pa je otišla do bazena, napunila kantu vodom i potom prišla bivšem partneru koji je spavao u dvorištu. Bez mnogo razmišljanja, polila ga je hladnjikavom vodom pred ostalim učesnicima, što je izazvalo pravi haos u Beloj kući.

Bora je odmah skočio iz sna i besno reagovao zbog njenog poteza.

Bora pobesneo

Bora Santana nije prezao od toga da pobaca sve stvari svojoj nekadašnjoj devojci Anastasiji Brčić i njenom novom dečku Muratu Asilgušinu, pa je osmah nastala pometnja u "Eliti 9"

– Sad niko neće spavati – vikao je iznervirani Bora dok su pojedini zadrugari pokušavali da smire situaciju, a drugi se smejali neočekivanom potezu Anastasije.

Njihov odnos već neko vreme prati niz sukoba, prozivki i tenzija, pa mnogi ukućani komentarišu da između bivšeg para još postoje nerešeni računi. Gledaoci rijalitija već nagađaju da je ovo samo uvod u novi obračun koji bi mogao da obeleži naredne dane u “Eliti 9”.

